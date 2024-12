Lucerito Mijares reacciona enojada a quienes vinculan a sus papás, Lucero y Manuel Mijares: así aclaró los rumores

El romance entre Lucero y Manuel Mijares duró 14 años y fue considerado uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo. Aunque ahora ambos viven felices por separado, comparten la alegría de ver crecer a su hija, Lucerito Mijares.

Sin embargo, muchos siguen relacionándolos y aprovechan cualquier movimiento de los famosos para vincularlos nuevamente. Por eso, la joven heredera, ahora de 19 años, decidió reaccionar y aclarar los rumores de una vez.

Fue en medio de una transmisión en vivo en redes sociales en donde los fans le preguntaron a Lucerito si el nuevo álbum de su papá de nombre “Mi capricho” iba dedicado a su mamá.

Visiblemente molesta, Lucerito detuvo lo que estaba contando para aclarar el asunto: “¡¿Cómo?! ¿Por qué se lo dedicaría? (…) Estoy funando un buen al que puso eso, pero ya, o sea, please… Sí, ya. Aparte se llevan muy bien. O sea, no, no están casados. Ya se divorciaron. Perdón por funarlos, pero, es que, yo ya me harté”.

Lucerito Mijares dejó claro que entre su mamá, Lucero, y su papá, Manuel Mijares, ya no hay romance. (TikTok)

Lucero, que estaba sentada a su lado, se unió a las respuestas y dejó claro que jamás le dedicaría un álbum a ella, y que ella tampoco le dedicaría un álbum a su ex esposo.

Aunque tanto la madre como la hija dejaron claro cuál era la historia de su familia, los fans insistieron en que eran claras las referencias en las canciones.

“Lucero, déjate de tonterías, el amor nunca se apaga y te ama y tú lo amas”.



“Sí, se divorciaron, pero ante los ojos de Dios, siguen casados. Pero los felicito por su relación muy bonita y son buenos amigos. Bendiciones, un abrazo fuerte desde Colombia”.



“Déjanos vivir nuestra novela”.

¿Cómo fue la historia de Lucero y Manuel Mijares?

Manuel Mijares y Lucero, también conocida como “La Novia de América”, se conocieron en 1985 en medio de las grabaciones de la película “Escápate conmigo”. Si bien ya había rumores de un amorío, no fue hasta 1996 cuando oficializaron su romance.

La entonces pareja contrajo matrimonio apenas un año después y e convirtieron en una de las más románticas del mundo del entretenimiento.

De su matrimonio, nacieron José Manuel y Lucerito Mijares.

Sin embargo, en 2011, la pareja decidió tomar caminos separados y anunciaron su divorcio. Sin embargo, lo que llamó la atención es que no fueron la clásica pareja de la farándula que se pelean, sino que lo dieron todo para tener una buena relación de amistad por el bien de sus hijos.

Esta actitud, sumada con la química de ambos en público, ha generado especulaciones de que todavía existe una llama entre los dos y que han rematado su amorío en secreto. Ellos, por supuesto, lo han negado.

Por ahora, Lucero, Manuel Mijares y su hija, Lucerito, están enfocadas en el próximo Teletón 2024, que se realizará el próximo 14 de diciembre.