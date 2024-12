Adrián Marcelo aseguró que rechazó la propuesta para conducir un famoso programa de televisión

La popularidad de Adrián Marcelo se incrementó considerablemente a raíz de su participación en La Casa de los Famosos México, en especial en redes sociales. A partir de este proyecto, el regiomontano retomó algunas colaboraciones que tenía pendientes, y también, se dio el lujo de rechazar otras propuestas que ya no le resultaron tan atractivas.

Al menos esto es lo que contó el influencer, quien hizo una sorpresiva confesión respecto a que un conocido matutino lo invitó a ser parte de sus presentadores y él decidió pasar de largo. ¿Por qué no quiso estar dentro? ¡Te lo contamos!

Adrián Marcelo reveló que rechazó ser conductor de un exitoso matutino

Luego de su polémica salida de La Casa de los Famosos México tras una fuerte pelea con Gala Montes, Adrián Marcelo se alejó temporalmente de los reflectores y mantuvo el misterio en torno a cuál sería su siguiente objetivo profesional. Esto ya que durante su estancia en el reality, en más de una ocasión el youtuber admitió que sí se imaginaba en la televisión, especialmente como el estelar de algún programa.

Sin embargo, parece que este sueño desapareció con el paso del tiempo y precisamente por este motivo se habría negado a aceptar una jugosa oferta para debutar en un matutino. Así lo aseguró en “Desde el cerro de la silla”, el podcast de Franco Escamilla, donde compartió que lo buscaron para que estuviera en “Sale el Sol”, un matutino conducido por Ingrid Coronado y Mark Tacher.

¿Por qué Adrián Marcelo no quiso ser conductor de Sale el Sol?

De acuerdo con los dichos del comediante, descartó totalmente esta oferta debido a que no lograron satisfacer sus aspiraciones económicas, pues él está acostumbrado a recibir mayores ingresos.

“Me dijeron: '¿quieres venir a hacer Sale el Sol?’ y me dijeron lo que me ofrecían (refiriéndose al dinero). Entonces yo le dije: ‘te lo doy yo a ti para que no me hables. Te voy a estar dando esto por semana pero no me hables’”, dijo sarcástico Adrián Marcelo, reiterando que este tipo de proyectos ya no se encuentran contempladas dentro de sus metas.