Adrián Marcelo se burló de Bárbara de Regil por su VIDEO ejercitándose en pleno vuelo: ‘Está mal’

Adrián Marcelo se burló de la rutina de ejercicio que Bárbara de Regil compartió en un video mientras estaba en pleno vuelo. El youtuber, quien recientemente criticó a Maryfer Centeno, ahora se arremetió contra la actriz, señalando que su actitud parecía “necesitada de atención”.

La famosa influencer y actriz de “Rosario Tijeras” publicó una historia hace unos días en donde se muestra motivada mientras realiza ejercicio en la aeronave en movimiento, y escribió: “Yo en loca después de casi 35 horas arriba de aviones”.

Bárbara de Regil es conocida por generar polémica por sus publicaciones. (Instagram @barbaraderegil)

Como era de esperarse, muchos de sus seguidores y usuarios en redes la criticaron por su falta de sentido de la seguridad. Y bueno, el exparticipante de “La Casa de los Famosos México” se sumó a las opiniones en un programa que estaba grabando.

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Bárbara de Regil?

Adrián Marcelo estaba junto a un par de amigos grabando un podcast, y fue allí en donde se encontró con el video viral de Bárbara de Regil. Sin pelos en la lengua, expresó: “Ay, no seas mam**. ¿Sí es ella? No, no, no. No puede ser. (…) Esto no está bien”.

El polémico youtuber miró cada segundo del clip y luego dio su tajante opinión:

“Esto está mal, Bárbara de Regil. Necesitas atenderte. Serio, y lo digo, hablen con ella. Eso es una necesidad de atención, es un grito de atención (…) Llegar a esto es algo terrible”.

El video, que fue recuperado por el usuario @frankmontieloficial1 en TikTok, se volvió viral y rápidamente consiguió las reacciones de otros usuarios.

Bárbara de Regil se puso a hacer ejercicio en pleno vuelo debido a que quiere evitar la trombosis, o al menos así lo compartió en una respuesta a las burlas por su comportamiento.

La tajante respuesta de Bárbara de Regil a las críticas por hacer ejercicio en pleno vuelo. (Instagram @barbaraderegil)

“No sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo”, dijo la ganadora de “¿Quién es la Máscara?” 2023.