Las redes estallan contra Adrián Marcelo después de admitir que se casó con Karina Puente por esta razón

Desde el día uno en La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo se convirtió en uno de los habitantes más controvertidos de esta edición. Por lo que a lo largo de las semanas, ha protagonizado varios escándalos, como la pelea que tuvo con Gala Montes, sus enfrentamientos con Arath de la Torre, y más recientemente las llamativas declaraciones que hizo acerca de su vida junto a Karina Puente, su esposa.

Esto ya que a pesar de que en un principio se encargó de gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de ella, en los últimos días emitió una serie de comentarios que para muchos, pusieron en duda sus razones para haberla elegido como la mujer de su vida.

Critican a Adrián Marcelo por hablar despectivamente de su esposa

Durante una charla casual con sus compañeros del cuarto Tierra, el también influencer habló un poco de sus experiencias en el plano sentimental y de algunas cosas que pasó antes de coincidir con Karina Puente. Todo comenzó cuando mencionó que hubo un tiempo en el que sí fue sumamente inseguro, momento en el que se dio cuenta de que salir con personas que, a su parecer eran demasiado atractivas, le causaban mayores temores y desconfianzas.

Derivado de todas estas cuestiones, decidió simplemente fijarse en alguien que lo viera con ojos de amor y no buscara agradarle a nadie más.

“Yo veo cómo me mira con ojos de amor, que no le interesa gustarle a otros como le importa hacerlo conmigo. A veces hay mujeres muy guapas que no se conforman con dos ojos que las estén viendo”, señaló Adrián Marcelo, nuevamente reiterando por qué se negó a seguir en búsqueda de conquistar a mujeres deslumbrantes y prefirió casarse con alguien como Puente, una declaración que fue severamente juzgada en redes, ya que se tomó como una grosería a su pareja, al insinuar que no es tan guapa y precisamente por eso quiso quedarse con ella.

Adrián Marcel aseguró que sus inseguridades lo llevaron a alejarse de las “mujeres atractivas” Instagram

Cómo se conocieron Adrián Marcelo y Karina Puente

A pesar de que Karina no se dedica a la industria del entretenimiento, su historia con Adrián sí comenzó en un foro de grabación. Según lo que el propio presentador ha compartido, conoció a su “chaparrita” en un reality del que formó parte con el propósito de encontrar el amor, sin imaginar que esta experiencia sí le daría la oportunidad de cruzarse con la mujer que hoy es su esposa.