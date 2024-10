Gaby Spanic rompió el silencio sobre la relación tóxica que vivió con un famoso actor: ‘Pensé que me iba a ahorcar’

Gaby Spanic formó parte de la última temporada de “Secretos de villanas”, proyecto en el que junto a Sabine Moussier y otras famosas antagonistas de la televisión, comparte anécdotas y vivencias inéditas sobre su vida. En esta ocasión, su participación no pasó desapercibida debido a que confesó un inquietante secreto que hasta hoy había querido resguardar solo para ella por lo difícil que le resulta recordarlo.

Se trata de una relación sentimental que tuvo en el pasado, la cual con el paso del tiempo, se fue tornando violenta hasta el punto de ser insostenible para ambas partes, especialmente porque hubo maltrato físico. Aunado a lo sorprendente de sus declaraciones, mencionó que el protagonista de esta historia es un reconocido actor con el que llegó a compartir cuadro, cuya identidad ya no se preocupó por seguir protegiendo.

Gaby Spanic confesó que una de sus exparejas la agredió físicamente e intentó ahorcarla

Durante una de sus intervenciones en la reciente edición de “Secretos de villanas”, Gabriela Helena Španić Utrera dio un recorrido por su pasado sentimental, mismo que resguarda varias anécdotas difíciles de sobrellevar y de las que aún le es un tanto incómodo hablar. Es el caso de la temporada en la que vivió un tormento con José Ángel Llamas, su expareja, quien le pagó con la peor de las monedas y atentó contra su integridad física.

“Duramos dos años, terminamos porque él era muy adicto al ejercicio y se inyectaba esteroides”, contó la protagonista de “La Usurpadora”, explicando el antecedente del episodio más violento que pasó a su lado.

Gaby Spanic rompió el silencio sobre su relación tóxica con José Ángel Llamas Captura de pantalla

Y es que además de las peleas que se volvieron frecuentes con el paso del tiempo, la venezolana notó que el exgalán de telenovelas tenía un comportamiento extraño y hasta llegó a autolesionarse. “Un día lo vi golpeándose en el baño, le dije que no lo hiciera y me miró con cara de loco. Ahí me agarró del cuello y yo me caí", contó Gaby.

La situación no terminó ahí, pues aunque no tiene del todo claro lo que pasó, es casi un hecho que sí la sujetó con fuerza, al grado de provocar que perdiera el conocimiento. “Me desvanecí, pensé que me iba a ahorcar. Me dijeron que tenía 15 minutos inconsciente”, sentenció ante la mirada atónita de sus compañeras, quienes admitieron, nunca imaginaron el tormento que Spanic pasó con José Ángel.

¿Cómo fue la relación de Gaby Spanic y José Ángel Llamas?

Otro aspecto que Gabriela recuerda de este romance, es que desde un inicio las cosas entre ellos eran complicadas, una señal que erróneamente ignoró. Esto debido a que en 2002, año en el que se conocieron, ambos estaban casados, algo que no los detuvo y, al percatarse de la fuerte atracción que sentían el uno por el otro, quisieron darse una oportunidad, dejando atrás la vida que hasta ese momento tenían con sus respectivas parejas.

Posteriormente, mientras estelarizaban “La Venganza”, hicieron pública su relación y se presumieron profundamente enamorados. Su amor finalmente no prosperó y a los pocos meses decidieron ponerle fin a su historia, reservándose las explicaciones de los motivos que los llevaron a tomar caminos separados, los cuales hasta el día de hoy salieron a la luz con las fuertes palabras de Gaby Spanic acerca de su tortuoso pasado con José Ángel Llamas.