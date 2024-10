El ácido comentario con el que Adrián Marcelo se burló de René Franco después de su polémica entrevista

Aunque la segunda temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su fin hace ya un par de semanas, las conversaciones en torno al reality siguen más latentes que nunca. Para muestra, las expectativas que generó el anuncio que hizo René Franco sobre su encuentro con Adrián Marcelo, quien habría accedido a hablar por primera vez de lo que pasó tras su inesperada salida del reality, algo que no solo no pasó, sino que llegó acompañado de una burla directa hacia su colega.

Adrián Marcelo se burló de René Franco tras entrevista con un tajante comentario

Contrario a lo que se esperaba, la reaparición del regiomontano tuvo lugar en su podcast “Hermanos de leche”, el cual conduce junto a Iván Fematt, mejor conocido como “La Mole”, con el que incluso tiene una gira que ya lleva varias cancelaciones sin explicación. Esta decisión despertó la curiosidad sobre las razones que lo llevaron a retractarse de su reunión con René Franco, especialmente porque éste fue una de las personalidades que más defendió su comportamiento durante el reality.

“Me entrevistó René, pero no se puede cotorrear así, porque como que no agarra la onda. Me dice: ‘es que no sabes nada de televisión’ y yo no quiero saber de tele wey. Es que para qué quiero saber de eso si aquí (en redes sociales) tenemos nuestra tele. Eso es lo que a muchos puristas y amantes del medio no les cae el 20", dijo Adrián Marcelo en un tono claramente sarcástico, haciendo evidente que no se sintió cómodo durante su charla con el locutor.

Las reacciones no se hicieron esperar e inmediatamente miles de internautas “celebraron” que se mofara así de Franco, puesto que así le demostró que fueron en vano todas las discusiones en las que se encargó de justificar las acciones del comediante.

¿Qué dijo René Franco de su video con Adrián Marcelo?

Previo a las declaraciones del exconductor de producciones como “SNSerio”, René Franco aclaró personalmente por qué la entrevista que le hizo no salió al aire en la hora y fecha pactadas. A diferencia de Adrián Marcelo, el panelista aseguró que solo había sido una decisión tomada por estrategia, para permitir que tuviera la atención merecida.

Hay un acuerdo entre @La_Taquilla y @adrianm10 de no estrenar la entrevista, hasta que haya re estrenado sus programas.



Para darle a cada cosa su tiempo y espacio.



El equipo de Adrián y nosotros los escuchamos y creo que ambos estamos contentos de la expectativa que genera. Es… — RENE FRANCO (@ReneFranco) October 12, 2024

No obstante, pese a la seguridad con la que dijo que solo se retrasó, ya hay quienes creen que Adrián Marcelo optó por cancelar esta colaboración debido a que no habría sido de su agrado la forma en que se manejó la conversación. De modo que prefirió que su reaparición ocurriera en un ambiente que tanto él como su equipo pudieran controlar y así evitar hacer más grande su polémica por esta participación que concluyó mucho ante de lo que tenía pensado cuando salió del show después de una pelea con Gala Montes.