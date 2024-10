Gala Montes ignoró las fuertes advertencias de Adrián Marcelo y posó atrevida en la playa

Uno de los aspectos más llamativos de La Casa de los Famosos México fue, sin duda alguna, la rivalidad protagonizada por Gala Montes y Adrián Marcelo, quienes se enfrentaron en diferentes oportunidades ante las cámaras. Pese a que en un inicio se creyó que esta enemistad se quedaría en el show, todo indica que ninguno de los dos tienen intenciones de resolver sus diferencias, tal como evidenció el comediante tras su reaparición en redes sociales.

Esto ya que el regiomontano aprovechó su regreso a la actividad en línea para lanzarle una dura amenaza a su excompañera, advirtiéndole que no tiene intenciones de cesar los ataques en su contra. Sin embargo, esta no es una cuestión que le preocupe a la actriz y así lo demostró con la tajante reacción que tuvo a esta polémica, con la que dejó más que claro que no tiene ninguna intención de gastar sus energías en este problema.

Adrián Marcelo y Gala Montes sacaron a relucir sus rencillas una vez más Captura de pantalla, Instagram

Gala Montes hizo caso omiso a los señalamientos de Adrián Marcelo: así demostró que no le interesa alimentar su enemistad

Después de que el expresentador de “SNSerio2 le dedicara un duro posteo en X (antes Twitter), donde le señaló que no le interesa darle tregua en su rivalidad, Gala Montes reaccionó tajantemente a los polémicos señalamientos de su antiguo rival en La Casa de los Famosos México. De modo que lejos de darle la réplica que él estaba esperando, optó por simplemente evidenciar que tiene asuntos de mayor importancia que atender, como los que la llevaron a Puerto Vallarta.

En este destino, la joven antagonista de “Vivir de amor”, aprovechó para tomar el sol y disfrutar de los bellos paisajes, al mismo tiempo de que presumió su escultural figura. Los comentarios rápidamente se inundaron de piropos y reacciones positivas, muchas de ellas reconociéndole el temple con el que enfrentó las palabras de Adrián Marcelo y reiterándole su postura como “la novia de México”, apodo que se ganó durante su estadía en el reality del que Mario Bezares resultó ganador.