Ana Bárbara reveló el preocupante diagnóstico que podría poner en riesgo su voz: ¿le dirá adiós a los escenarios?

Ana Bárbara es actualmente una de las figuras femeninas más influyentes dentro de la industria musical mexicana, posición que ha forjado gracias a sus 30 años de carrera y el imponente talento que la distingue. Sin embargo, aun con todo este éxito, ha atravesado diferentes complicaciones de índole personal, como la que hoy la pone en riesgo de perder la voz, y en consecuencia, podría alejarse de manera indefinida de los estudios de grabación a raíz de una cuestión médica de la que recientemente se sinceró.

¿El retiro es inminente? Ana Bárbara compartió detalles de los problemas que amenazan su voz

Entre los múltiples proyectos de los que Ana Bárbara ha formado parte durante los últimos meses, destaca su participación en un homenaje a Marco Antonio Solís, donde quiso figurar junto a otros artistas para celebrar la carrera del cantautor mexicano. Pese a lo bien que fue recibida por los presentes debido a lo enérgico de su show, la grupera reveló que en estos momentos no la estaba pasando nada bien, al grado de que para ese entonces, su capacidad vocal corría peligro.

Así lo confesó en una conversación con el programa “Despierta América”, donde quiso ser honesta respecto a cómo vivió toda la intensa preparación detrás de este recital, donde aclaró que su timbre sonaba quizá un tanto distinto por una poderosa razón, la cual quiso explicar para evitar malos entendidos.

De acuerdo con lo que la intérprete de temas como “Lo busque”, todo comenzó a raíz de la fatiga extrema que atraviesa, resultado de haber sometido a su cuerpo a intensas jornadas de trabajo, sin darse el tiempo pertinente para recuperarse. Lo que en consecuencia, hizo que su capacidad para cantar fuera disminuyendo.

“Estoy luchando, mi cuerpo está luchando. Traigo la voz al 70%. Se supone que hoy no debería cantar, pero no quise perdérmelo. Yo dije: ‘me va a salir porque me va a salir’”, contó la también productora, refiriéndose a que tenía la certeza de que con esfuerzo podría hacer un gran trabajo.

Ana Bárbara admitió que el cansancio extremo afectó directamente su voz Instagram

Ana Bárbara admitió que tendrá que dejar de cantar para recuperarse

Sobre si este podría ser el inicio del fin de su carrera, Ana Bárbara fue muy puntual en el hecho de que ahora mismo su recuperación es lo primordial para ella, pues es consciente de que no puede seguirse permitiendo este tipo de episodios que ya comprometen a su integridad. Por lo que las próximas semanas reducirá el ritmo drásticamente para finalmente poder reincorporarse a sus actividades cuando ya no sienta molestias ni existan posibilidades de recaída.

“Voy a descansar la voz estos días, pero voy a estar bien. Es fatiga, pero mis cuerdas están bien”, mencionó la artista notablemente aliviada.