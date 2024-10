Adrián Marcelo reveló qué fue lo más difícil de estar en La Casa de los Famosos México: ¿se arrepiente?

Durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México existieron diversas polémicas que captaron por completo la atención del público. Uno de estos episodios tuvo lugar la madrugada del 4 de septiembre, fecha que quedó marcada por la inesperada salida de Adrián Marcelo, justo después de haber protagonizado un mediático desencuentro con Gala Montes, desatando sospechas sobre qué detonó con certeza este explosivo desencuentro y si estuvo relacionado con las dificultades que el presentador tuvo en el programa, mismas que ya se atrevió a ventilar.

Adrián Marcelo confesó qué fue lo peor de La Casa de los Famosos México

A partir del momento en que se anunció la “expulsión” de Adrián Marcelo de LCDLFM, se hicieron presentes diversas teorías en redes sociales sobre qué fue exactamente lo que pasó en el reality y por qué el youtuber decidió abandonar la contienda. Entre los escenarios, se mencionó la posibilidad de que simplemente “no soportó" estar tanto tiempo encerrado debido a que no estaba lo suficientemente preparado para lo que representa un aislamiento total de este tipo.

Si bien en los primeros días de su salida el regiomontano prefirió guardar silencio, por fin llegó el momento de su “reaparición” en el podcast “Hermanos de leche”, la cual aprovechó para aclarar por varios puntos de todo lo que pasó en el show, empezando por una peculiar definición de su experiencia, que comparó con un anexo.

“No es como una escuelita, más bien fue como un anexo fresón y muy bien pagado, pero que no deja de serlo. El pedo es la realización, no es una casa, estás en un programa de televisión y sí te llega a taladrar un poquito. Me faltó experiencia”, apuntó Adrián, quien incluso fue objeto de peticiones para que le retiraran su cédula profesional en psicología por las burlas que solía hacer sobre la salud mental.

El polémico comediante admitió que le faltó experiencia para La Casa de los Famosos México YouTube

Adrián Marcelo aseguró que no se arrepiente de lo que hizo en LCDLFM

Otro punto que el youtuber quiso dejar más que claro, es el hecho de que aun con todos los problemas que esta participación le trajo, sigue sin sentir arrepentimiento. De modo que no está entre sus planes pedirle perdón a ninguno de los involucrados.

“Quería proveerme de una dosis de morbo, estaba concentrado en proveer algo entretenido. Mi participación ahí no la voy a justificar y no voy a ofrecer nunca una disculpa, se venían cosas peores”, sentenció Adrián Marcelo, que además manifestó sus intenciones de tener una revancha con sus oponentes en el futuro.