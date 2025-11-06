Suscríbete
Adal Ramones lanza ultimátum a Eleazar Gómez por desobedecerlo en vivo

El condciutor de La Granja VIP le advirtió que no quiere que vuelva a comportarse de esa manera

November 06, 2025 • 
Alejandro Flores
kikemyagoitiaeleazargomez.jpg

Kike y Eleazar se nominaron mutuamente

Instagram

La pugna entre Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia en La Granja VIP llegó al límite durante el programa en vivo de este 6 de noviembre.

Los dos famosos fueron amigos durante la primera semana pero luego han desarrollado una animadversión que los llevó a enfrentarse durante la llam

ada Asamblea de La Granja VIP, que es donde se hacen las nominaciones.
Kike está convencido de que Eleazar “habla a las espaldas” de las personas para manipularlas y tratar de conseguir sus objetivos.
Eleazar lo ha negado y asegura que lo suyo es solamente parte del juego en donde su estrategia es convencer a los demás de sus planes.

Llegaron así a la Asamblea en donde Eleazar nominó a Kike Mayagoitia. A diferencia de La Casa de los Famosos, en La Granja VIP las nominaciones no son secretas sino cara a cara.
Eleazar le dijo a Kike sus razones para nominarlo.

“No siento mal rollo contigo pero siento que no eres tan frontal como dices, siento que no eres tan verdadero como tu te quieres presentar aquí”

¿ué le dijo Adal Ramones e Eleazar Gómez?

Adal Ramones entonces le dio la palabra a Kike Mayagoitia para que hiciera su réplica. Apenas comenzó a hablar, Eleazar lo interrumpió hasta en tres ocasiones.
Cuando Kike finalmente pudo exponer sus ideas, le dijo:

“Vamos en el día 24 y desde la semana dos te dije: andas hablando a las espaldas de los demás”.

Otra vez Eleazar interrumpió a Kike.

“Yo no hablo a espaldas de nadie, de nadie, no voy a dejar que me levantes falsos”

Kike trato de seguir su exposición de motivos: “Haces grupitos por aquí y por allá”.
Pero Eleazar no lo dejaba hablar por lo que Kike se dirigió a Adal para preguntarle si lo que hacía Eleazar era algo permitido.
Adal reaccionó unos segundos después:

“A los dos... a ti Eleazar, te llamó la atención porque no podías interrumpir de ninguna manera la replica de Kike”.

Como Eleazar no dejaba de interrumpirlo incluso a él, entonces Ramones le lanzó una última advertencia:
“Espero que esto no se repita en ninguna otra asamblea”.
Aunque se molestó, Eleazar entonces volvió a su lugar.

Eleazar Gómez Kike Mayagoitia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
