Acusan a Carín León de dar un concierto en un POLÉMICO ESTADO: ¡se tambaleó en el escenario! VIDEO

No es la primera vez que Carín León está en “el ojo del huracán” por su comportamiento inadecuado en sus conciertos: ¡ una vez apoyó el uso de drogas en medio de una presentación y eso lo metió en un aprieto muy serio!

En esta ocasión, lo que molestó a lo internautas fue el hecho de que Carín León se presentara en un supuesto estado de ebriedad tan avanzado que ni siquiera pudo cantar de forma correcta... ¡se tambaleó en vivo con la botella en la mano y todo quedó grabado!

¿Cuál fue el más reciente escándalo viral de Carín León?

A través de TikTok se viralizó un video de Carín León que de inmediato desató un intenso debate entre los internautas ya que en él se ve cómo el músico de regional mexicano tiene problemas para cantar e incluso mantenerse de pie.

Si bien el polémico show de Carín León data de hace unos días cuando se presentó en el festival musical BottleRock en Napa Valley, Estados Unidos, la grabación se convirtió en todo un fenómeno viral ya que el famoso fue captado incluso con una botella de tequila en la mano.

Aunque la melodía de la canción “Primera Cita” fue más que reconocible, lo que no se identificó para nada fue la letra: ¡Carín León tuvo tantos problemas para cantar que no se le entendió una sola palabra!

Este detalle generó un auténtico debate entre los internautas ya que opinaron que aunque la carrera de Carín León es muy exitosa y esto se confirmó con sus presentaciones en Estados Unidos , el cantante podría perder popularidad por su manera de beber, además de que sus shows cada vez son menos atractivos a pesar de que los boletos para ellos son muy caros.

Con comentarios como “Los boletos carísimos pero su concierto deja mucho que desear”, “No pues mejor veo a mi tío en cualquier domingo”, “Pagando por ver un alcohólico cantando” y "¡Ay no! Amo a Carín león, pero no me gusta verlo así”, los fans expresaron su opinión acerca de los últimos shows de Carín León, al tiempo que le pidieron que busque ayuda para solucionar sus problemas con la bebida.