Todas las polémicas de Carín León: del escándalo en Guatemala al consumo de drogas antes de sus shows

Carín León generó indignación y memes luego de un concierto que ofreciera este fin de semana en Hermosillo, donde confesó que tenía antojo de “perico": este fue el motivo perfecto para que internautas revivieran otras polémicas del cantante.

El cantante, quien aparentemente estaba en estado de ebriedad, no tuvo empacho para hacer una impactante declaración ante sus miles de fans : “La neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es (...) y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!”, aseguró.

El video en el que Carín León expresó su inesperado “antojo” se viralizó en cuestión de horas, y aunque muchas personas simplemente tomaron esto como una anécdota curiosa, otros recordaron que las adicciones y las polémicas han sido una constante en la vida del intérprete de La boda del huitlacoche, y para muestra dos ejemplos:

EL DÍA QUE CARÍN LEÓN CONFESÓ QUE PROBÓ “TODO” TIPO DE DROGAS

Fue hace unos meses, en septiembre del 2023, que Carín León se sinceró en el podcast del cantante Ernesto Barajas y aceptó que sí se había subido drogado a un escenario.

“Yo digo a esta vida hay que venir a vivir”

En cierta parte de la charla, Barajas no tuvo empacho de preguntarle a Carín León si alguna vez se había subido “locochón” al escenario, algo que el cantante contestó afirmativamente, y no solo eso: también reveló que había probado “de todo tipo” de sustancias:

“Yo digo a esta vida hay que venir a vivir y la neta, y siento que se puede (consumir) cuando uno está bien de su pensar y cuando no hay problemas, porque cuando hay problemas ni el alcohol cae bien”, se justificó Carín León en aquella ocasión.

CARÍN LEÓN Y SU ESCÁNDALO EN GUATEMALA

A finales de año, semanas después de estas explosivas revelaciones, Carín León volvió a dar de qué hablar luego de que desatara la furia de sus fans de Guatemala , aunque no por su adicción a las drogas, sino por una polémica frase que mencionó en una de sus canciones.

Todo se desató por una canción que Carín había lanzado recientemente: Medley Cumbias Norteñas, la cual tiene un fragmento que despertó la furia entre los guatemaltecos y por la que incluso pidieron que Carín León fuera cancelado en el país: “Salí de Guatemala y entré a guatepeor”.

La molestia de los guatemaltecos se incrementó, sobre todo, porque días antes del lanzamiento de la canción Carín León se había presentado con un gran éxito en aquel país, por lo que muchos consideraron que esa frase representó una gran falta de respeto para ellos.

El conflicto no pasó más allá de las redes sociales; sin embargo, quedó como un claro ejemplo de las polémicas a las que se ha enfrentado Carín León a lo largo de su carrera, ya sea por sus frases controvertidas o por su abierto apoyo al consumo de drogas y alcohol.