¿Cuántos millones vieron la eliminación de Guana de La Casa de los Famosos México?

Solo faltan dos semanas para la gran final.

September 23, 2025 • 
Habitantes de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México entra a su recta final reafirmándose como el programa de TV líder en audiencia dominical.

Este domingo, registró un alcance de más de 15.4 millones de televidentes en su octava Gala de Eliminación, donde salió Guana.

El impacto del reality en el público se mantiene y el interés crece semana a semana, como lo demuestran los 17.3 millones de votos recibidos el pasado domingo.

Luego de 57 días de competencia, el actor y comediante José Luis Rodríguez, ‘El Guana’, fue el octavo eliminado.

guana-posicionamiento.jpg

Guana en posicionamiento

A dos semanas de la final, quedan 7 habitantes dentro de la casa: Alexis Ayala, Mar Contreras, Aaron Mercury, Aldo de Nigris, Abelito, Dalílah Polanco y Shiky.

La Casa de los Famosos México es un reality de convivencia extrema en el que un grupo de celebridades conviven 24/7 en una misma casa, completamente aislados del mundo exterior, sabiendo que todo lo que dicen y hacen es observado.

La Casa de los Famosos México, producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas por las estrellas.

También puede ser vista por la plataforma ViX, con transmisiones en vivo 24/7.

