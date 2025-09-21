Suscríbete
Famosos

Aaron Mercury descubre el mensaje oculto en la llamada de Abelito y Daniel Sosa: "¿Rompieron la Casa?”

El influencer está intrigado por lo que hará Guana después de lo que pasó con la llamada

September 20, 2025 • 
Alejandro Flores
aaron mercury aldo (1).jpg

Aaron está intrigado por los mensajes a Guana

ViX

La moneda del destino del viernes 20 de septiembre fue tema de discusión entre la “manada”, ese grupo de habitantes de La Casa de los Famosos comandada por Alexis Ayala.

Luego de que la dinámica la ganó Abelito, resultó que contrario a lo que todos pensaban, la llamada telefónica a la que se hizo acreedor no fue para hablar con su papá o su mamá sino con Daniel Sosa.
Además de la polémica que se ha creado en torno a lo decepcionante que fue para Abelito haber “ganado” el premio de ser el mensajero de Guana, hubo un detalle que llamó la atención de la manada.
Daniel Sosa le mandó a Guana dos mensajes a través de Abelito, y en ambos había un consejo muy claro: “sé fiel a ti mismo, sé honesto como lo eres en el teatro”.
Guana ahora está en el centro de una tormenta doble: por un lado es acusado de traicionar al equipo Día mientras que los de Noche desconfían de él.

Los mensajes a Guana de Daniel Sosa

Eso explica que después de la peculiar llamada en la que le mandaron mensajes desde el exterior, Alexis, Aldo, Aaron y Abelito se pusieron a discutir cuál era el trasfondo de esa dinámica.
Alexis está, por ahora, seguro de que Guana ya comenzó a jugar en solitario y que quiere meterse a la final incluso sacrificando a sus amigos de Día, Dalilah y Shiky.

Eso explicaría uno de los mensajes que le mandó Daniel Sosa, al pedirle que sea fiel y honesto.

¿Qué piensa Aaron Mercury de los mensajes a Guana?

Aaron Mercury, sin embargo, fue un poco más lejos y reflexionó el significado de esos mensajes.

“Si le están insistiendo así, dos veces, porque los dos mensajes fueron así, que tiene que ser fiel como lo es en el teatro, es que allá afuera están viendo algo”.

Ese algo que intuye Aaron es lo que el propio Daniel Sosa explicó en un video que publicó este sábado, un día después de haber hablado con Guana a través de Abelito.

“Le están diciendo Judas a Guana ¡qué cosa tan grave debió haber hecho para que le digan Judas, el que traicionó a Jesús!”.

Aaron Mercury, sin embargo, no tiene forma de saber que Guana se ha ganado ese mote y así se ha hecho viral en redes sociales, por lo que terminó su reflexión con una pregunta:

“Porque la Casa se trata de eso (de estar aislado)...¿o sea que rompieron la Casa para eso?”.

Luis Rodríguez El Guana Aarón Mercury
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
