¿A quién salvó Elaine Haro en La Casa de los Famosos y qué cara puso Facundo?

El Cuarto Noche otra vez tuvo la suerte de su lado mientras que los habitantes del Cuarto Día están cada vez más débiles

September 05, 2025 • 
Alejandro Flores
elanieharosalvacion.jpg

El momento antes de la eliminación

ViX

ironías de la vida: Elaine comenzó el juego con el Cuarto Día pero ahora peleó la salvación del Cuarto Noche; Guana comenzó con el Cuarto Noche pero ahora peleó la salvación para el Cuarto Día.

La noche de la sexta salvación de La Casa de los Famosos fue una evidente rivalidad entre cuartos y fue crucial porque ya solamente quedan 4 habitantes de Día, por lo que les urgía la salvación.
Antes de que comenzara el reto, sin embargo, el propio Guana se mostró algo derrotado ya que dijo que lo único que le importa ahora es divertirse porque es evidente que el Cuarto Día está a punto de la extinción.

¿Quién ganó la sexta salvación de La Casa de los Famosos?

Elaine y Guana tuvieron que jugar a la ruleta en la que lanzaron una pelota por una resbaladilla que desembocaba efectivamente en una ruleta con casillas de diferentes puntos.

Primer turno

Guana hizo 50 puntos
Elaine tuvo 100 puntos

Segundo turno

Guana sumó 150 puntos
Elaine hizo 50 puntos

Tercer turno

Guana obtuvo 100 puntos
Elaine tuvo 200 puntos

Cuarto turno

Guana sumó 0 puntos
Elaine tuvo 100 puntos

Quinto turno

Guana sumó 50 puntos

El total de Elaine fue de 450 puntos
El total de Guana fue de 350 puntos

“Así tenía que pasar y estoy contenta de aportar algo al Cuarto Noche porque apenas me estoy integrando”, dijo Elaine cuando supo que había ganado

Una salvación predecible

Elaine Haro se paró frente a los habitantes de La Casa de los Famosos para dar a conocer la decisión de a quién salvar entre los nominados, aunque era evidente que sería alguien del Cuarto Noche: Aaron Mercury o Abelito.

“Por haberlo platicado con el Cuarto Noche, he decidido salvar a Abelito”, dijo Elaine.

Previo al anuncio de Elaine, Facundo hizo bromas con ella, al ofrecerle 30 mil pesos a cambio de que lo salvara a él. “Puedes hacer una llamada a tu mamá con ese dinero”, le dijo en referencia a que él hizo lo mismo esta semana para hablar con su prometida.
Elaine respondió con otras bromas, que incluyeron el hecho de que, dijo, prefería cambiar la salvación por nutella.
Cuando dijo que salvaba a Abelito, Facundo primero bromeó con el resto de los nominados (todos de su Cuarto Día) y simularon que lloraban abrazados.

facundosalvacion.jpeg

Dalilah, Facundo y Shiki fingieron llorar en conjunto

ViX

Luego, su rostró cambió entre la resignación y la preocupación.

facundosalvacion.jpeg

Facundo lució resignado

ViX

La Casa de los Famosos México No te pierdas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
