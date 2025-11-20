Fiscalía contradice a Christian Nodal: “La jueza no lo exoneró” en caso contra disquera

Al salir la mañana de este miércoles 19 de noviembre del reclusorio Oriente, Christian Nodal publicó un comunicado en el que aseguró que “durante la audiencia de más de 14 horas, la autoridad escucho los argumentos de ambas partes y estableció la no vinculación a proceso al no existir un mínimo probatorio en la comisión de delito alguno”.

En declaraciones a la prensa, Nodal dio a entender que fue exonerado de las acusaciones por las que lo demanda su anterior disquera. “Satisfactoriamente no fuimos vinculados. Así como se le dio la oportunidad al abogado de decir que habría 33 documentos falsos, decirles que una jueza ya dictó que no hay vinculación, no hay un solo papel que justifique que nosotros hemos falsificado cualquier documento”.

Universal Music y Nodal mantienen un pleito por los derechos de las canciones publicadas por el cantante en ese sello. La disquera asegura que al intentar comprobar que es dueño de las canciones, Nodal falsificó documentos y por eso entabló una demanda primero civil y luego penal.

En este punto es donde la Fiscalía General de la República difiere de las declaraciones de Nodal y niega que haya sido exonerado.

“La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), por una empresa disquera, consiste en la acusación de que Christian “N”, y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas obras; y, después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran”

La versión de la Fiscalía que contradice a Nodal

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, Nodal y la disquera no han resuelto el pleito penal que fue la razón por la que se presentó a la audiencia.

La carpeta que se judicializó ante la Jueza refiere lo anterior. Y dicha Jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, de carácter civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal.

Por la mañana, Nodal había dicho ante los medios de comunicación que su situación se había resuelto a su favor durante la audiencia.

“Siempre he creído en la justicia. Todos estamos muy cansados, quiero agradecerles por eso, que fueron pacientes; fue una jornada muy larga. Llevamos aquí 17 horas pero valió la pena”, dijo Nodal.

La Fiscalía General de la República sin embargo, hizo hincapié en su comunicado que tanto la demanda civil como penal siguen abiertas.

#FGRInforma | La Jueza no exoneró ni a Christian “N”, ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal. El procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. 1/3 pic.twitter.com/SK80rVkbu7 — FGR México (@FGRMexico) November 19, 2025