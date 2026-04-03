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A Ernesto D’Alessio no le gusta verse ni en foto en su primer disco

El cantante debutó en 1996 con álbum que llevaba su nombre en la portada y una foto de él con el cabello largo

Abril 03, 2026 • 
Alejandro Flores
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30 años de distancia entre una y otra imagen

Ernesto D’Alessio de plano no soporta verse en la portada de su disco debut.

El cantante, hijo de Lupita D’Alessio, se lanzó a la músico con un disco que llevaba por título su propio nombre.
La canción fue se eligió como sencillo para promover a Ernesto fue “De tu mano nada sale mal”, con el que hizo sus primeras apariciones en vivo en programas de televisión.

Ernesto tenía una apariencia un poco rebelde debido a su cabellera que llegaba un poco más abajo de los hombros y una coreografía marcada por movimientos sensuales.

La transformación de Ernesto D’Alessio

Con el tiempo, D’Alessio se ha inclinado más hacia el teatro musical, en donde ha logrado interpretaciones muy aplaudidas por el público en obras como Jesucristo Superestrella.
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Actualmente participa en el programa “Juego de voces_: Hermanos y rivales”, en el que se enfrenta a Jorge D’Alessio en duelos de canto.
Como parte de la dinámica del show para redes sociales, se le mostró a Ernesto la portada de ese primer disco en el que aparece con una vestimenta decimonónica y el cabello largo.

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Se puede decir muchas coas, es mi primer disco pero no me gustó”, dijo tajante el cantante.

A pesar de que Alex Fernández, quien también participa en el programa, se acercó para ver la portada y le pareció “muy buena”, Ernesto insistió:
“No me gustó para nada”.
Ernesto abandonó muy pronto ese look y de hecho, desde entonces dejó de usar el cabello largo.

ernesto dalessio Juego de Voces
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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