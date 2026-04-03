A Ernesto D’Alessio no le gusta verse ni en foto en su primer disco

Ernesto D’Alessio de plano no soporta verse en la portada de su disco debut.

El cantante, hijo de Lupita D’Alessio, se lanzó a la músico con un disco que llevaba por título su propio nombre.

La canción fue se eligió como sencillo para promover a Ernesto fue “De tu mano nada sale mal”, con el que hizo sus primeras apariciones en vivo en programas de televisión.

Ernesto tenía una apariencia un poco rebelde debido a su cabellera que llegaba un poco más abajo de los hombros y una coreografía marcada por movimientos sensuales.

La transformación de Ernesto D’Alessio

Con el tiempo, D’Alessio se ha inclinado más hacia el teatro musical, en donde ha logrado interpretaciones muy aplaudidas por el público en obras como Jesucristo Superestrella.

TE RECOMENDAMOS: Lupita D’Alessio no sigue en Instagram a uno de sus hijos pero se defiende de quienes la critican

Actualmente participa en el programa “Juego de voces_: Hermanos y rivales”, en el que se enfrenta a Jorge D’Alessio en duelos de canto.

Como parte de la dinámica del show para redes sociales, se le mostró a Ernesto la portada de ese primer disco en el que aparece con una vestimenta decimonónica y el cabello largo.

Se puede decir muchas coas, es mi primer disco pero no me gustó”, dijo tajante el cantante.

A pesar de que Alex Fernández, quien también participa en el programa, se acercó para ver la portada y le pareció “muy buena”, Ernesto insistió:

“No me gustó para nada”.

Ernesto abandonó muy pronto ese look y de hecho, desde entonces dejó de usar el cabello largo.