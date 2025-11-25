Suscríbete
A dos años de superar el cáncer de mama, Jimena Pérez revela su momento más duro: “Al final no lo hice”

La conductora de ‘Ventaneando’ enfrentó uno de los retos más difíciles del que salió victoriosa.

Noviembre 25, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Jimena-Pérez.jpg

‘La Choco’ se sinceró sobre el cáncer que vivió hace dos años.

Instagram

“Estoy sumamente agradecida con mi cuerpo, porque me soportó durante todo el tratamiento”.

La conocida conductora de televisión, Jimena Pérez, mejor conocida como ‘La Choco’, fue diagnosticada con cáncer de mama, sin embargo, su lucha la vivió en silencio y fue hasta 2023 cuando compartió que lo había vencido.

Al hacerse pública la noticia, la presentadora de ‘Ventaneando’ abordó con sinceridad algunos detalles de su proceso, pero es hasta dos años después que abrió su corazón sobre el evento que sacudió a su familia.

Fue en el podcast de su compañera Mónica Castañeda, llamado ‘La Meno’, que Jimena recordó los momentos más duros de la enfermedad, como cuando tuvo que plantearse si se rapaba o no.

Con la voz entrecortada, ‘La Choco’ dice que su negativa a cortarse el cabello tenía que ver con una poderosa razón, por ello recurrió a algunas alternativas como un casco exclusivo y costoso que evita que se caiga el pelo.

“Es un gorro que te ponen y va congelando el pelo, porque como los medicamentos que te ponen en la quimioterapia son súper calientes hacen que el folículo se abra, por eso en la primera quimio pierdes absolutamente todo el pelo. Yo estaba muy aferrada a no perder el pelo y me recomendaron eso, te lo ponen al momento de la quimioterapia, terminas la quimio y tú te tienes que quedar 4 ó 5 horas más en el hospital con el gorro, es sumamente doloroso, sí, pero uno tanto a no perder ciertas cosas que yo decía, ‘me da igual, lo voy a hacer’”, confesó la conductora.

Sin embargo, la periodista de espectáculos relató que sí pasó por su cabeza despedirse de su melena. “Yo en algún momento sí pensé en la posibilidad de raparme, cuando me hice la primera quimio aquí, perdí mucho, usé peluca unos meses”.

¿Cuál es la poderosa razón por la que se aferraba a su cabello?

Jimena mencionó que a pesar del dolor y del dinero que invertía, su cabello se seguía cayendo, “y yo no me lo quería rapar, porque yo sabía que para mi hijo mayor el tema del pelo es súper importante”, expresó.

Pérez asegura que después de meditarlo por un tiempo, decidió que sí iba a hacerlo, pero antes habló con su hijo Iker. “Y le dije: ‘pienso que sí me voy a rapar’ y tenía este peso, porque para mí era sentirme más enferma y me dijo: ‘Mamá tú has lo que quieras, te ves bonita de todas formas’”, recordó entre lágrimas de emoción. “Al final no lo hice”, reconoció.

La conductora confesó que, en su caso, el tema de la cabellera fue uno de los más sensibles durante este proceso: “Es algo súper personal y es lo que te da paz, no me daba paz y por eso no lo hice, estuve con peluca muchos meses y fue hace dos años que decidí quitarme la peluca y ya voy en este crecimiento poco a poco y asumiendo lo que sucedió, pero siempre agradecida, sobre todo con Dios, porque estoy aquí”, compartió Jimena.

La vida después del cáncer

Jimena ya ha pasado la página y aunque asegura que vivió un momento muy retador, agradece la gran lección que le dejó aquella enfermedad.

“Estoy sumamente agradecida con mi cuerpo, porque me soportó durante todo el tratamiento, también uno valora la red de apoyo, la familia, te aprendes a querer más, valorar más la vida, cada instante, yo siempre he sido muy gozadora, pero ahora estoy peor, me quiero comer al mundo, es una segunda oportunidad”, finalizó.

Jimena Pérez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
