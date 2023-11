Jimena Pérez La Choco se quiebra al hablar sobre su dura lucha contra el cáncer de mama

La presentadora rompe en llanto al narrar cómo superó el cáncer de mama que le diagnosticaron.

Jimena Pérez ‘La Choco’ abrió su corazón para revelar hace unos días que a sus 43 años completó su tratamiento de quimioterapias tras una dura batalla contra el cáncer de mama que enfrentó desde hace unos meses.

La esposa del conductor Rafael Sarmiento, con quien tiene una relación sólida desde hace años y dos hijos en común, compartió detalles en ‘Ventaneando’ sobre la dura lucha que enfrentó.

“Fue muy complicado, Pati (Chapoy) lo supo desde el día 1, desde que descubrí el bultito, el tumorcito. Cuando escuché cáncer lo primero que dije fue: ‘No me quiero morir’. Yo decidí compartirlo hasta el final porque no sabía a qué me enfrentaba, tenía mucha incertidumbre, mucha angustia. La actitud es algo muy importante, la verdad siempre tuve cerca a mi familia, la primera quimioterapia la pasé aquí (en España) las cuatro después las pasé en México”.

“En marzo me detectaron el tumorcito, en Pascua me dicen que es cáncer de mama, me dicen que tiene 30 de probabilidades de tenerlo en el otro lado. He gastado muchas lágrimas en este proceso, agradezco a Dios estar bien, poder ayudar a muchas mujeres. La doctora en México me dijo, qué suerte, porque no llegas a 2 centímetros, muchas mujeres cuando llegan aquí ya tienen tumores de 5, 6, 7 centímetros”.

Finalmente, habló sobre cómo sobrellevó esta lucha con sus hijos y su esposo.

“Siempre fui muy honesta y transparente con mis hijos. Con Iker se lo manejé muy suave. A la semana, llega un día y me dice: ‘Oye mamá, ¿no tienes cáncer, verdad?, porque si tienes cáncer me muero’, y para mí eso fue... de todo, eso ha sido lo más difícil... La operación a mí me dio un terror horrible, eran 4 operaciones en una, le dije a mi mamá: ‘Va durar 8 horas’, y duró poquito más de 8 horas porque fue doble mastectomía con reconstrucción inmediata”.

También puedes ver:

Aracely Arámbula da la cara y le responde a Luis Miguel: Ahora quiere limpiar su imagen

Shakira se declara culpable de fraude fiscal en España

Dan a conocer fecha en la que Sale el Sol se va y el programa que lo supliría