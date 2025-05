A cuatro años de la muerte de Octavio Ocaña, sus papás estarían al borde del divorcio por una escandalosa razón

El mundo del espectáculo mexicano sufrió una dolorosa pérdida el 29 de octubre de 2021, fecha en la que se confirmó la muerte de Octavio Ocaña. Una de las personas más afectadas con esta noticia fue su mamá, quien hoy pasa por otra situación delicada debido a que estaría en proceso de separación, todo derivado por una serie de razones que ya se atrevió a compartir públicamente.

¿Qué pasó con los papás de Octavio Ocaña? Revelan los fuertes motivos de su divorcio

Durante una reciente entrevista concedida al programa de Michelle Rubalcava, la señora Ana Lucía Ocaña, madre de Octavio Ocaña, rompió el silencio sobre la crisis que atraviesa en el plano familiar. Esto como consecuencia de la separación de Octavio Pérez, quien según declaró, la habría “abandonado” tras episodios de infidelidades.

“Es triste decirte esto, pero yo luché por mi matrimonio más de un año, esperando a que el señor se convenciera, que se decidiera a que estaba en un error. Y el señor nada más me daba vueltas. Yo sufrí mucho. Te puedo decir que el señor un día salió por las tortillas y ya no regresó. Yo le hablaba y me decía que estaba viviendo con un amigo, que estaba solo, pero ya creerme ese cuento, pues no”, mencionó notablemente afectada la progenitora del joven actor, que murió con apenas 22 años por un ataque armado.

Asimismo, Ana Lucía Ocaña aseguró que Octavio Pérez siempre ejerció diversas conductas misóginas en su contra, como el restringirle realizar actividades fuera de casa argumentando que ese era su “lugar”. Finalmente, la mamá de Octavio Ocaña recalcó que aunque la separación todavía no es oficial ante la ley, ella ya tuvo que solicitarle una pensión debido a que durante los 34 años que duraron casados, fue dependiente económicamente de su pareja.

¿De qué murió Octavio Ocaña?

Octavio ocaña, conocido por su entrañable personaje de “Benito Rivers” en “Vecinos”, murió de un disparo en la cabeza, el cual según las indagaciones, habría sido propinado por un policía del Estado de México. Al momento del incidente, el actor tenía apenas 22 años de edad y se encontraba circulando a bordo de su automóvil.