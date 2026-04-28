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Acapulco se viste de gala para el Tianguis Turístico México 2026

Abril 27, 2026 • 
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Del 27 al 30 de abril, el emblemático puerto de Acapulco vuelve a brillar como uno de los destinos más importantes del país al recibir la edición número 50 del Tianguis Turístico México 2026, que se llevará a cabo en Expo Mundo Imperial.

En su edición dorada, este encuentro no solo celebra cinco décadas de impulsar el turismo nacional, sino también el espíritu resiliente de un destino que, tras el huracán que sacudió sus costas, hoy muestra una recuperación extraordinaria. Acapulco renace con fuerza, con nuevos bríos y con una energía renovada para recibir a visitantes de todo el mundo, demostrando que su esencia sigue intacta.

El Tianguis Turístico es el gran escenario donde destinos, experiencias y tradiciones mexicanas se presentan ante el mundo. Durante cuatro días, compradores nacionales e internacionales se darán cita para descubrir la riqueza cultural, gastronómica y natural del país, generando encuentros de negocio que fortalecen la presencia de México en el mercado global.Acapulco se viste de gala para el Tianguis Turístico México 2026

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Uno de los grandes atractivos será su zona gastronómica, un espacio que enaltece los sabores de México y celebra la diversidad culinaria que ha conquistado paladares en todo el mundo.Además, en la inauguración destacó la presencia de Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Rosa Icela Rodriguez, Secretaria de gobernación del Gobierno de México, Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora constitucional del estado de Guerrero, Sebastian Ramirez Mendoza, Titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, figuras clave en la proyección del turismo nacional y en la consolidación de este evento como una plataforma estratégica para el desarrollo del sector.

En esta edición especial, el Tianguis no solo es un punto de encuentro para profesionales, sino también una celebración del talento, la cultura y la riqueza de México, consolidándose como una experiencia que conecta al país con el mundo.

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