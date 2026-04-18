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Feria Nacional de San Marcos 2026: 198 años de historia, espectáculo y tradición que marcan el pulso de México

La Feria Nacional de San Marcos celebra nada menos que su 198º aniversario. Del 18 de abril al 10 de mayo, Aguascalientes se transforma en un epicentro de cultura, música y entretenimiento que convoca a miles de visitantes de todo el mundo.

Abril 18, 2026 • 
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La Feria Nacional de San Marcos regresa este año con una edición que celebra nada menos que su 198º aniversario, consolidándose como uno de los eventos más importantes y esperados del país. Del 18 de abril al 10 de mayo, Aguascalientes se transforma en un epicentro de cultura, música y entretenimiento que convoca a miles de visitantes de todo el mundo.

Como dicta la tradición, la feria comienza a sentirse incluso antes de su inauguración oficial. Las emblemáticas mañanitas en el Jardín de San Marcos, del 12 al 17 de abril, marcan el arranque de una celebración que honra sus raíces y prepara el ambiente para semanas llenas de emoción.

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Uno de los grandes atractivos de esta edición es, sin duda, su propuesta musical. El Foro de las Estrellas, de acceso gratuito, presenta un cartel de talla internacional que eleva la experiencia a otro nivel. Figuras como J Balvin, Andrea Bocelli, Grupo Frontera, David Guetta y Empire of the Sun encabezan una programación que cruza géneros y generaciones, convirtiendo cada noche en un espectáculo imperdible.

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Para quienes buscan propuestas más alternativas, el Foro del Lago ofrece una curaduría fresca con talentos como Little Jesus y Mägo de Oz, ampliando el espectro musical de la feria y conectando con nuevas audiencias.

Más allá de los escenarios, la Feria Nacional de San Marcos mantiene viva su esencia a través de actividades que forman parte de su ADN: las tradicionales corridas de toros en la Plaza Monumental, las exposiciones ganaderas, los pabellones comerciales y los juegos mecánicos que iluminan las noches hidrocálidas. Cada espacio está diseñado para ofrecer experiencias que van de lo familiar a lo espectacular.

En 2026, la feria no solo celebra su historia, sino su capacidad de reinventarse sin perder su identidad. Es un punto de encuentro donde la tradición mexicana dialoga con la cultura global, donde el entretenimiento se vive a gran escala y donde cada visitante encuentra una razón para volver.

Porque la Feria de San Marcos no se cuenta… se vive.

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