Suscríbete
Famosos

Ricardo Pérez y Slobotzky son denunciados por acoso sexual por polémico episodio de ‘La Cotorrisa’

La demandante es Jesica Bustos, esposa del influencer y comediante Xuxo Dom.

September 24, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Ricardo_Pérez-Slobotsky.jpg

Jesica Bustos es la mujer que denuncia a Slobotzky y a Ricardo Pérez por supuesto acoso.

Instagram

Los conductores se disculparon y eliminaron el fragmento del episodio, sin embargo, el proceso legal continúa.

Lejos está la actual pareja de Susana Zabaleta, Ricardo Pérez, de mantenerse fuera de los escándalos y polémicas. Y es que se suma un delicado evento que tendrá que enfrentar penalmente junto a su compañero del programa ‘La Cotorrisa, José Luis Slobotzky.

Tras las burlas, sketch y críticas contra la prensa de espectáculos, Pérez y Slobotzky ahora tendrán que responder a la denuncia por supuesto acoso sexual que interpuso una mujer de nombre Jesica Bustos, identificada como esposa del influencer y comediante Xuxo Dom.

Bustos demandó a los creadores de contenido por comentarios que calificó como ofensivos y de índole sexual, realizados en el episodio 308 del programa titulado ‘Confundió mi declaración con un asalto’.

La denuncia por acoso

“Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual. La carpeta se encuentra en integración, pero toda vez que se pase al juez de control y se judicialice, ya podré dar más información”, explicó Bustos en sus redes sociales.

También añadió que esta situación afectó su integridad y su autoestima, por lo que decidió proceder legalmente.

Pese a que la joven no mencionó los nombres de Ricardo y Slobotzky, quien sí lo hizo fue el paparazzi Arturo Gallegos, quien añadió a otro standupero a la denuncia: Iván Mendoza. Los tres habrían emitido burlas hacia el físico de la esposa de Xuxo. “Ella, como es normal, termina indignada”.

El influencer Xuxo Dom expresó su desconcierto a través de un video. “Yo los consideraba amigos, sé que todo es entre broma… pero ya cuando se meten con mi familia, en este caso con mi esposa, es una falta de respeto”. Jesica, por su parte, calificó las bromas de “mal gusto”.

En su momento, los conductores de ‘La Cotorrisa’ se disculparon públicamente y eliminaron el fragmento del episodio donde hablaban sobre Jesica, sin embargo, el proceso legal continúa e incluso podría judicializarse.

Ricardo Pérez Slobotzky
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Abelito-el-tenorio.jpg
Famosos
‘Abelito’ todavía no sale de ‘La Casa de los Famosos’ y ya tiene confirmadas dos obras de teatro
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Gomita.jpg
Famosos
‘Gomita’ buscó quedar embarazada por inseminación artificial, pero no tuvo éxito: “Me muero por ser mamá”
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Rocío-Sánchez-Azuara.jpg
Famosos
Rocío Sánchez Azuara dedica mensaje a Daniela, su hija fallecida hace 6 años: “Tu luz sigue brillando en mí”
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
valeria-marquez-salon.jpg
Famosos
Así luce de noche el salón donde murió Valeria Márquez: ¿Qué ha pasado a 4 meses del crimen?
September 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Tylor-Chase.jpg
Hollywood
Actor de ‘Nickelodeon’ es hallado viviendo en la indigencia; fans piden ayudarlo
La estrella infantil Tylor Chase fue captado en las calles de Estados Unidos.
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Eduin-Caz.jpg
Viral
Influencer come excremento de caballo, ¡y todo para convivir con Eduin Caz!
El comediante que ha ganado popularidad en TikTok no dudó en masticar las heces del animal con tal de estar cerca de su artista.
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
exmarido-debora-estrella.jpg
Famosos
El desgarrador mensaje final de José Luis García al despedir a su ex esposa Débora Estrella tras accidente
Apenas pudo contenerse al aire...
September 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Camilo-cuadros.jpg
Famosos
Camilo enciende las alarmas al revelar que tiene cuadros pintados con sangre de sus hijas
El cantante sorprendió al confesar que en su casa hay dos cuadros que llevan fluidos de sus hijas Índigo y Amaranto.
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez