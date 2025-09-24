Ricardo Pérez y Slobotzky son denunciados por acoso sexual por polémico episodio de ‘La Cotorrisa’

Los conductores se disculparon y eliminaron el fragmento del episodio, sin embargo, el proceso legal continúa.

Lejos está la actual pareja de Susana Zabaleta, Ricardo Pérez, de mantenerse fuera de los escándalos y polémicas. Y es que se suma un delicado evento que tendrá que enfrentar penalmente junto a su compañero del programa ‘La Cotorrisa, José Luis Slobotzky.

Tras las burlas, sketch y críticas contra la prensa de espectáculos, Pérez y Slobotzky ahora tendrán que responder a la denuncia por supuesto acoso sexual que interpuso una mujer de nombre Jesica Bustos, identificada como esposa del influencer y comediante Xuxo Dom.

Bustos demandó a los creadores de contenido por comentarios que calificó como ofensivos y de índole sexual, realizados en el episodio 308 del programa titulado ‘Confundió mi declaración con un asalto’.

La denuncia por acoso

“Se presentó una denuncia en contra de unos creadores de contenido por el delito de acoso sexual. La carpeta se encuentra en integración, pero toda vez que se pase al juez de control y se judicialice, ya podré dar más información”, explicó Bustos en sus redes sociales.

También añadió que esta situación afectó su integridad y su autoestima, por lo que decidió proceder legalmente.

Pese a que la joven no mencionó los nombres de Ricardo y Slobotzky, quien sí lo hizo fue el paparazzi Arturo Gallegos, quien añadió a otro standupero a la denuncia: Iván Mendoza. Los tres habrían emitido burlas hacia el físico de la esposa de Xuxo. “Ella, como es normal, termina indignada”.

El influencer Xuxo Dom expresó su desconcierto a través de un video. “Yo los consideraba amigos, sé que todo es entre broma… pero ya cuando se meten con mi familia, en este caso con mi esposa, es una falta de respeto”. Jesica, por su parte, calificó las bromas de “mal gusto”.

En su momento, los conductores de ‘La Cotorrisa’ se disculparon públicamente y eliminaron el fragmento del episodio donde hablaban sobre Jesica, sin embargo, el proceso legal continúa e incluso podría judicializarse.