Marianne Gonzaga confiesa que en prisión usaba jabón Zote para su skincare y “aprendí a barrer”

Marianne Gonzaga, la joven que estuvo privada de su libertad luego de apuñalar a Valentina Gilabert en 14 ocasiones, quien le otorgó el perdón y por ello está libre, contestó preguntas de sus seguidores.

A través de Instagram, la influencer realizó una dinámica de preguntas y respuestas y sorprendió al revelar la rutina de cuidados que adoptó mientras estuvo recluida en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes (CEMA) de la Ciudad de México, por más de cinco meses.

Gonzaga escribió: “Contesto preguntas sobre cuidado personal, lifestyle, moda, etc”. Y es sus historias apareciendo las preguntas que fue contestando, pero una de ellas fue contestada “bien sincera”.

La rutina de skincare de Marianne Gonzaga Instagram

“Duda, cuando estabas encerrada, ¿cómo le hacías para cuidar tu piel y cabello? Por cierto, estás hermosa”.

La joven madre contestó en la publicación: “Te voy a ser 100% honesta. Jajaja. Obvio ahí no teníamos permitidas cremas o cosas de skincare, así que la gente de ahí me recomendó lavarme la cara con este jabón”, y colocó una imagen del popular Jabón Zote.

Y añadió: “Yo no conocía este jabón y la neta not that bad (nada mal) y para el cabello únicamente me hacía trenzas casi durante todo el día y no había acondicionador, les estoy siendo bien sincera”.

La respuesta rápidamente se volvió tema de conversación, pues mientras algunos seguidores lo tomaron con humor, otros criticaron la naturalidad con la que Gonzaga narra aspectos de su experiencia en reclusión.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Gonzaga describe su paso por la cárcel, pues recientemente también había compartido cómo era su rutina diaria, donde convivió con menos de 20 internas y aprendió tareas básicas que los jóvenes de su edad deberían saber, como barrer.

Marianne relató que dentro de sus actividades debía levantarse a las 6 de la mañana, limpiar su espacio, lavar su ropa y participar en clases y talleres. “Aprendí a barrer”, mencionó.

Y añadió que subió de peso porque “la comida era muy grasosa”.

Tras su liberación y el proceso judicial correspondiente, Gonzaga ha dicho que recuperó su peso habitual y que la experiencia la llevó a reflexionar, aunque su tono relajado en los videos genera opiniones divididas.

