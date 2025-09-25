Suscríbete
Viral

Marianne Gonzaga confiesa que en prisión usaba jabón Zote para su skincare y “aprendí a barrer”

La influencer respondió a las preguntas de sus seguidores, quienes tenían curiosidades sobre los cuidados a su piel cuando estuvo en la cárcel.

September 25, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Marianne-Gonzaga.jpg

Marianne Gonzaga reveló que tenía su rutina de skincare con jabón Zote.

Instagram

“Yo no conocía este jabón y la neta no está nada mal”.

Marianne Gonzaga, la joven que estuvo privada de su libertad luego de apuñalar a Valentina Gilabert en 14 ocasiones, quien le otorgó el perdón y por ello está libre, contestó preguntas de sus seguidores.

A través de Instagram, la influencer realizó una dinámica de preguntas y respuestas y sorprendió al revelar la rutina de cuidados que adoptó mientras estuvo recluida en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes (CEMA) de la Ciudad de México, por más de cinco meses.

Gonzaga escribió: “Contesto preguntas sobre cuidado personal, lifestyle, moda, etc”. Y es sus historias apareciendo las preguntas que fue contestando, pero una de ellas fue contestada “bien sincera”.

Captura de Pantalla 2025-09-25 a la(s) 13.17.09.png

La rutina de skincare de Marianne Gonzaga

Instagram

“Duda, cuando estabas encerrada, ¿cómo le hacías para cuidar tu piel y cabello? Por cierto, estás hermosa”.

La joven madre contestó en la publicación: “Te voy a ser 100% honesta. Jajaja. Obvio ahí no teníamos permitidas cremas o cosas de skincare, así que la gente de ahí me recomendó lavarme la cara con este jabón”, y colocó una imagen del popular Jabón Zote.

Y añadió: “Yo no conocía este jabón y la neta not that bad (nada mal) y para el cabello únicamente me hacía trenzas casi durante todo el día y no había acondicionador, les estoy siendo bien sincera”.

La respuesta rápidamente se volvió tema de conversación, pues mientras algunos seguidores lo tomaron con humor, otros criticaron la naturalidad con la que Gonzaga narra aspectos de su experiencia en reclusión.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Gonzaga describe su paso por la cárcel, pues recientemente también había compartido cómo era su rutina diaria, donde convivió con menos de 20 internas y aprendió tareas básicas que los jóvenes de su edad deberían saber, como barrer.

Marianne relató que dentro de sus actividades debía levantarse a las 6 de la mañana, limpiar su espacio, lavar su ropa y participar en clases y talleres. “Aprendí a barrer”, mencionó.

Y añadió que subió de peso porque “la comida era muy grasosa”.

Tras su liberación y el proceso judicial correspondiente, Gonzaga ha dicho que recuperó su peso habitual y que la experiencia la llevó a reflexionar, aunque su tono relajado en los videos genera opiniones divididas.

Marianne Gonzaga Valentina Gilabert
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Edgar-se-cae.jpg
Viral
Niño de ‘La caída de Edgar’ reaparece y anuncia su boda tras 20 años de su video viral
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
shakira pelea (1).jpg
Viral
Tres mujeres se agarran del chongo: pelean en la fila del concierto de Shakira
September 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
Eduin-Caz.jpg
Viral
Influencer come excremento de caballo, ¡y todo para convivir con Eduin Caz!
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cchsur-.jpg
Viral
Horror en CCH Sur: Estudiante fue asesinado con una navaja por otro alumno
September 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Ricardo-Pérez-Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Aparece el nombre de una MUY famosa conductora en la historia de Ricardo Pérez y Susana Zabaleta
La pareja de la cantante habría buscado involucrarse sentimentalmente con una popular presentadora de Televisa.
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal.jpg
Famosos
Alicia Villarreal acusada de apropiarse la canción ‘Te quedó grande la yegua’; compositor temía represalias
Javier Rodríguez, quien escribió el tema, explica por qué no habló antes.
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lamineyamalnickynicole (1).jpg
Famosos
¿Quién embrujó a Lamine Yamal? Mhoni Vidente “descubre” que perdió el Balón de Oro por una cantante
La astróloga le echó las cartas a la estrella de la selección española y vio malas vibras
September 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
sean diddy combs abuso nueva demanda
Hollywood
‘Diddy’ Combs: Surge nueva demanda de estilista que lo acusa de agresión sexual, violencia y amenazas
Desde septiembre de 2024, el cantante permanece en prisión.
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez