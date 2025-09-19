Marianne Gonzaga publica perturbador video sobre “volverse loca” y le piden se calme al recordar a Valentina

“Una no nace loca, a una la vuelven loca”.

Marianne Gonzaga regresó a las redes sociales y de esta forma se reavivó la polémica del terrible episodio violento que protagonizó al acuchillar a Valentina Gilabert, dejándola al borde de la muerte.

En su más reciente publicación en TikTok, la influencer se sumó a un trend al que describió como “tirando factt de las girls”. En el clip luce sonriente y despreocupada, lo que generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes le pedían que controlara sus emociones. Además, le insistían en que evite repetir conductas por las que llegó a prisión.

Gonzaga eligió un maquillaje muy intenso para grabar su video y escribió “no se me ataque es un tren preciosas”, buscando que todo pareciera una broma, sin embargo, no consiguió crear tranquilidad entre usuarios de redes sociales, sino todo lo contrario.

La frase que pronuncia en el video, “Una no nace loca, a una la vuelven loca”, fue interpretada como una referencia directa al ataque que cometió, lo que provocó confusión y temor entre quienes siguen el caso.

La comunidad digital le hizo saber que están preocupados por sus comentarios y sobretodo por su estado emocional, donde perdió el control.

Entre los mensajes que recibió, una usuaria le dijo: “Estamos con vos pero no enloquezcas otra vez porfa”, mientras que otra señaló: “Si te vuelven loca es porque no tienes suficiente inteligencia emocional, nadie debería tener poder sobre nuestras emociones”.

Otras personas salieron en defensa de la joven influencer, aunque sin justificar la violencia.

El caso ha generado polémica, pues se ha polarizado el ataque que dejó a Valentina con más de 15 puñaladas y que la llevó a permanecer en terapia intensiva, sometiéndose a múltiples cirugías en pulmón, tórax, manos y pecho.

Autoridades atribuyeron el crimen a los celos de Marianne por la relación de Valentina con la expareja de Gonzaga, por lo que fue detenida y, por ser menor de edad, sólo estuvo cinco meses en reclusión.

Ya en libertad, la agresora ha dicho que la responsable de lo ocurrido es Valentina, pues ella provocó la situación al vincularse y serle infiel con el padre de su hija.

Valentina le responde

A través de un video, Gilabert se quejó de los ataques que recibe de los seguidores de Marianne. “Es injusta la forma en que la gente me está agrediendo. Recibo amenazas y mensajes groseros y molestos. Todo esto porque la persona que intentó quitarme la vida está difamando cosas sobre mí“, comentó.

Añadió que “el 30 de enero yo recibí un mensaje de esta persona diciéndome que iba a amanecer en una bolsa y que iba a amanecer sin vida. Subía fotos de mi casa a redes sociales… Se está viendo como un chisme esta situación cuando para mí es mi realidad. Para ustedes es un chisme más. Esta es mi vida”.

Y siguió externando que “literalmente me agredió 16 veces. Una persona que es incoherente. Ella sí me amenazó, sí fue premeditado. Dice que no se acuerda de nada, pero no fue una tragedia, fue un ataque. Recibo amenazas de su parte, días antes, me buscaba por todos lados”, agregó.

Finalmente, Finalmente, pidió que la influencer deje de hablar de ella, negó la versión donde la acusaba de haberse burlado de ella y de infidelidad, y reveló que ella no es la única víctima de la Marianne: