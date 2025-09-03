Suscríbete
¿Van por ella? Dron golpea cara de Susana Alvarado en pleno show... A un mes de ataque a balazos en su casa

La cantante de Corazón Serrano no la ha pasado bien.

September 03, 2025 • 
MrPepe Rivero
cantante-dron-.jpg

Tremendo susto se llevaron los asistentes del show por el aniversario del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, en Perú, por lo vivido con la cantante Susana Alvarado en pleno escenario.

La vocalista de Corazón Serrano fue golpeada por un dron en el rostro, por lo que detuvo su presentación brevemente.

Aunque se tomó el rostro y se volteó para recibir ayuda de sus compañeros, tuvo suerte y el suceso no generó mayores inconvenientes. Pudo continuar con el espectáculo.

Las imágenes se volvieron virales en redes sociales, pues impacta saber que el dron pudo haberle provocado heridas, o hasta lastimar su ojo. Ya han existido accidentes con drones en el pasado, como Enrique Iglesias, a quien le cortó un dedo en 2018.

Susana Alvarado fue víctima de otro ataque

Hace un mes, atacaron a balazos la casa de Susana Alvarado, en lo que sería un caso de extorsión criminal en Piura, Perú.

Ocurrió la madrugada del 25 de julio, cuando dos sujetos armados llegaron en motocicleta hasta el inmueble ubicado en el asentamiento humano Laguna Azul y dispararon al menos diez veces contra la fachada.

Familiares de la cantante de Corazón Serrano estaban en el lugar. Al parecer, los delincuentes exigían unos 300 mil pesos mexicanos con la amenaza de atentar contra su vida y la de su familia. Susana interpuso una denuncia ante las autoridades.

Tras el ataque, Susana se presentó en vivo, pero no pudo contener la emoción tras los hechos vividos.

Medios peruanos informan que se presume que los autores del atentado podrían estar vinculados a otros actos de violencia dirigidos contra miembros de Corazón Serrano.

Hace unos meses, ocurrió contra un restaurante de propiedad de Edwin Guerrero, fundador del grupo musical.

ataque Susana Alvarado
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
