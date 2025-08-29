Tipo le roba a niño la gorra que tenista Kamil Majchrzak le había regalado; se hizo viral y esto pasó

Un video se hizo viral en redes sociales y buscas al hombre que arrebató una gorra a un niño.

Todo ocurrió en torno al tenista Kamil Majchrzak durante el US Open 2025. Tanto por su desempeño deportivo, como por lo que ocurrió después con el niño, ya es una historia viral.

Con su triunfo en la cancha, Kamil Majchrzak llegó a la tercera ronda de un Grand Slam por tercera vez en su carrera.

Tras el partido, Majchrzak se acercó a los fans para firmar autógrafos. En un gesto amable, intentó regalar su gorra a un niño que estaba en primera fila.

Sin embargo, un tipo se la arrebató al niño antes de que pudiera recibirla, lo que generó indignación en redes sociales. El niño intentó reclamarla, pero el sujeto se burló y la guardó en la bolsa de su esposa.

El video viral ya recopiló decenas de reacciones, tanto en redes sociales, como en medios de comunicación.

En ADN 40, dijeron que “Hay que ser un verdadero hijo de pu...”.

Kamil Majchrzak buscó al niño

Después del escándalo, el tenista reaccionó en redes sociales, y dijo que no se dio cuenta de lo ocurrido con la gorra y el niño.

Sin embargo, dijo tener suficientes gorras y solicitó ayuda para dar con el paradero del niño.

Pasó una hora para que Kamil Majchrzak lo encontrara, y dijo:

“Estoy impresionado con el poder del internet. Lo tenemos, todo está bien ahora”.

Así que el niño tendrá su gorra, pero ahora falta encontrar la identidad del tipo que protagoniza el video viral.