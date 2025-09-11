Suscríbete
Viral

Luto por maestro de matemáticas: las llamas lo alcanzaron en explosión en Iztapalapa

Es una de las víctimas de la tragedia en CDMX del 10 de septiembre.

September 11, 2025 • 
TVyNovelas
eduardogargia-explosion.jpg

Luto por maestro que murió por explosión de pipa en Iztapalapa

Facebook

Una pipa explotó en una de las salidas del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, CDMX, y provocó una onda expansiva tan amplia que arrasó incluso el otro lado de la carretera. El saldo fueron 90 personas lesionadas, seis personas sin vida y 28 vehículos dañados.

Entre esas decenas de historias destacó la del profesor Eduardo Noé Garcia, quien se dirigía a impartir clases de matemáticas cuando las llamas lo alcanzaron.

Te puede interesar:
Juan-Osorio-Pablo-Lyle.jpg
Famosos
Pablo Lyle tiene trabajo asegurado en la televisión tras salir de prisión: “su talento ahí está”
September 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
alexis ayala dalilah polanco.jpg
Famosos
Alexis Ayala se engancha con Dalilah Polanco y revela: “Yo me quise quitar la vida”
September 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
José-Eduardo.jpg
Famosos
José Eduardo Derbez se despide de Victoria Ruffo por “trabajo”, pero ella revela que va a un retiro
September 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
mhoni vidente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice en qué ciudad matarán a un joven cantante de regional mexicano
September 11, 2025
 · 
Alejandro Flores

En la lista oficial de lesionados y fallecidos, apareció el nombre de Eduardo Noé García Morales. En redes sociales comenzaron a rondar las condolencias y mensajes de duelo por parte de colegas y alumnos.

La Asociación Mexicana de Investigadores Digitales Ciberseguridad en Internet, agrupación con la que presuntamente colaboraba el profesor, lamentó la tragedia y destacó que Noe García se dirigía a trabajar en el momento del accidente, pues impartía clases en la Escuela Preparatoria Oficial 327.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también lamentó la noticia.

“Distinguido maestro de la asignatura de Matemáticas, compañero y amigo de la Escuela Secundaria Técnica 53 ‘Adolfo López Mateos’. Nos unimos a la profunda pena que embarga a su familia y amistades, haciendo extensivas nuestras más sinceras condolencias”, se lee en su esquela.

Las despedidas en redes sociales incluyen mensajes como los siguientes:

  • Siempre que nos veíamos en nuestro cambio de turno nos saludamos y me decía “cómo estás amigo” es una gran pena no tengo palabras
  • Fue el mejor maestro que me pudo haber tocado siempre apasionado a su trabajo y amando su profesión un gran ejemplo a seguir y agradezco el haber podido ser su alumna vuela alto
  • Un honor haber sido su alumno
  • Fue mi profesor, era un gran profesor, atendía y escuchaba, era atento, una gran persona. Tenía problemas en casa y platicaba con él, era un gran gran profesor. Que descanse en paz profesor, Noé.
  • Se nos fue un gran maestro que muy pocos llegaron a conocer y conocer su gran corazón que tiene y que tan bueno que es

Descanse en paz.

Luto Iztapalapa Explosión
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
explosioniztapalpa.jpg
Viral
Testimonios desde el caos: ¿qué pasó con los heridos y sus familias tras explosión en Iztapalapa?
September 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
estadio-banorte-.jpg
Viral
¿Dueños de palcos y plateas en Estadio Banorte entrarán GRATIS a los partidos del Mundial 2026?
September 10, 2025
 · 
TVyNovelas
Marilyn-Cote.jpg
Viral
Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, se volvió líder religiosa en la cárcel
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Andy-Byron-Kristin-Cabot-Coldplay.jpg
Viral
Esposo de Kristin Cabot, del escándalo en show de Coldplay, rompe el silencio: “Ya estábamos separados”
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
pepillo origel.jpg
Famosos
Pepillo Origel ya no quiere saber nada de novios y explica por qué
El conductor de Televisa tiene una idea muy clara de cómo quiere vivir en el futuro
September 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
septimanominacioncasadelosfamosos.jpg
Famosos
Nominados de la séptima semana en La casa de los Famosos: ¿Ganó la estrategia de Alexis o de Guana?
Los huevitos misteriosos movieron la nominación de casi todos los habitantes, excepto la de Elaine
September 10, 2025
aronmercurynancymamaniño.jpg
Famosos
Así lucían Aaron Mercury y su mamá Nancy cuando vendían salchipulpos para salir adelante
La entrada de Nancy González a La Casa de los Famosos como parte de la dinámica de “Congelados” fue especialmente emotiva por su crudo pasado
September 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
grupo pesado.jpg
Famosos
Grupo Pesado despide a entrañable amigo y colaborador: “Tu huella queda en nuestro corazón”
Muchas otras agrupaciones se sumaron al pésame por la muerte de Guadalupe Chávez
September 10, 2025
 · 
Alejandro Flores