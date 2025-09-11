Luto por maestro de matemáticas: las llamas lo alcanzaron en explosión en Iztapalapa

Una pipa explotó en una de las salidas del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, CDMX, y provocó una onda expansiva tan amplia que arrasó incluso el otro lado de la carretera. El saldo fueron 90 personas lesionadas, seis personas sin vida y 28 vehículos dañados.

Entre esas decenas de historias destacó la del profesor Eduardo Noé Garcia, quien se dirigía a impartir clases de matemáticas cuando las llamas lo alcanzaron.

En la lista oficial de lesionados y fallecidos, apareció el nombre de Eduardo Noé García Morales. En redes sociales comenzaron a rondar las condolencias y mensajes de duelo por parte de colegas y alumnos.

La Asociación Mexicana de Investigadores Digitales Ciberseguridad en Internet, agrupación con la que presuntamente colaboraba el profesor, lamentó la tragedia y destacó que Noe García se dirigía a trabajar en el momento del accidente, pues impartía clases en la Escuela Preparatoria Oficial 327.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también lamentó la noticia.

“Distinguido maestro de la asignatura de Matemáticas, compañero y amigo de la Escuela Secundaria Técnica 53 ‘Adolfo López Mateos’. Nos unimos a la profunda pena que embarga a su familia y amistades, haciendo extensivas nuestras más sinceras condolencias”, se lee en su esquela.

Una de las víctimas mortales de esta tarde de la #Explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa #CDMX Eduardo Noé García Morales era profesor de matemáticas, se dirigía a dar clases. QEPD. pic.twitter.com/U0rn3T0xtL — MIGUEL NUÑEZ (@mike_nunez5) September 11, 2025

Las despedidas en redes sociales incluyen mensajes como los siguientes:

Siempre que nos veíamos en nuestro cambio de turno nos saludamos y me decía “cómo estás amigo” es una gran pena no tengo palabras



Fue el mejor maestro que me pudo haber tocado siempre apasionado a su trabajo y amando su profesión un gran ejemplo a seguir y agradezco el haber podido ser su alumna vuela alto



Un honor haber sido su alumno



Fue mi profesor, era un gran profesor, atendía y escuchaba, era atento, una gran persona. Tenía problemas en casa y platicaba con él, era un gran gran profesor. Que descanse en paz profesor, Noé.



Se nos fue un gran maestro que muy pocos llegaron a conocer y conocer su gran corazón que tiene y que tan bueno que es

