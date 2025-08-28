Suscríbete
Luto por estrella de TikTok: Natasha Allen murió a los 28 años tras luchar contra rara enfermedad por 5 años

Descanse en paz.

August 27, 2025 
MrPepe Rivero
Murió Natasha Allen

  • “Encuentra el sentido de tu vida, descubre lo que te hace feliz, descubre cómo puedes mejorar el mundo que te rodea.” - Natasha Allen

La influencer y estrella de TikTok Natasha Allen murió a los 28 años luego de batallar con un rato tipo de cáncer durante cinco años.

“Natasha era una persona hermosa, llena de amor, bondad y alegría. Conmovió innumerables corazones y fue una gran defensora de la concienciación sobre el sarcoma sinovial”, escribieron al confirmar la noticia en su cuenta de Instagram.

“Su espíritu seguirá inspirando a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla. Las donaciones se destinarán a su servicio y los fondos restantes se destinarán a la investigación del sarcoma sinovial.

¿Qué es el sarcoma sinovial?

El sarcoma sinovial es un tipo de cáncer de tejidos blandos (como músculos y ligamentos) poco común que se forma a menudo en los brazos, las piernas y alrededor de las articulaciones, aunque puede aparecer en casi cualquier parte del cuerpo.

¿Cuándo murió Natasha Allen?

Natasha Allen falleció el 22 de agosto de 2025 a los 28 años. Fue diagnosticada en 2020, poco después de graduarse de la Universidad de Pensilvania. Inicialmente se le detectó un tumor en la rodilla, que luego se confirmó como una forma de cáncer.

Aunque entró en remisión, el cáncer se propagó a sus pulmones, lo que marcó el inicio de la etapa 4. Natasha estuvo hospitalizada por complicaciones como acumulación de líquido en órganos vitales durante sus últimos días.

Su familia anunció que los fondos recaudados en su campaña de GoFundMe serán destinados a investigación sobre el sarcoma sinovial y a cubrir los gastos de su servicio fúnebre.

