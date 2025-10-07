Suscríbete
Viral

Luto en TV: Murió el presentador Emilio Sueños tras una semana en terapia intensiva, ¿qué le pasó?

Descanse en paz.

October 07, 2025 • 
MrPepe Rivero
emilio-suenos-.jpg

Emilio Sueños

Instagram

Conocido artísticamente como Emilio Sueños, Emilio García murió el domingo 5 de octubre de 2025 a los 41 años de edad, tras varios días en el hospital del Guasmo, en Guayaquil, Ecuador.

La noticia de su muerte se viralizó en redes sociales, por los antecedentes a su fallecimiento. Y es que el originario de Venezuela habría afectado a su cuerpo con ciertas sustancias.

Te puede interesar:
debora estrella muerte.jpg
Famosos
Compañeros de Débora Estrella la despiden en luto: Así le celebraron su último cumpleaños
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana-posicionamiento.jpg
Famosos
“Chismoso, traidor y desleal": Alexis Ayala y Aarón Mercury hicieron pedazos a Guana en el Posicionamiento
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
rosario tijeras barabara de regil.jpg
Famosos
Corretean a Bárbara de Regil en calles del Edomex para pedirle una foto; ¿la alcanzaron?
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
rosamaria-abelito.jpg
Famosos
Rosa María Noguerón responde a críticas tras polémica con Abelito; llaman al reality “La Casa de los Fraudes”
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Según reportes, la causa de su muerte fue un infarto, tras varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció una semana. Tenía dificultades respiratorias, y de un momento a otro, “empezó a toser y a no poder respirar”.

Personas cercanas, como su exjefe Andrés Villalva y su amiga Ivanna Melgar, explicaron las complicaciones que tuvo Emilio Sueños, quien se preparaba para un concurso de fisicoculturismo.

El presentador tomó “ciertos productos” que afectaron su parte respiratoria. Su amiga, contó al medio EXTRA que Emilio se estaba inyectando testosterona desde hacía tres meses “para lograr un aspecto más musculoso”. Sin embargo, esa decisión le costó la vida.

Al parecer, la situación se agravó porque se inyectaba la testosterona en el brazo y no en los glúteos, ya que tenía biopolímeros en esa zona.

Emilio Sueños fue modelo, expanelista de farándula en programas como “Agárrate” de Telepremier y director de su propia academia, Emilio Models.

Descanse en paz.

Luto Muerte
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
omar-bravo-detenido-.jpg
Viral
Detienen a Omar ‘N’, exjugador de Chivas, por presunto abuso sexual contra una menor
October 04, 2025
 · 
TVyNovelas
trionda-balon-mundial.jpg
Viral
Trionda: El balón oficial de la FIFA para la Copa del Mundo 2026
October 04, 2025
 · 
TVyNovelas
televisa-acapulco-1.jpg
Viral
Así fue la reinauguración de Televisa Acapulco: Las nuevas instalaciones están en la Costera Miguel Alemán
October 01, 2025
 · 
TVyNovelas
Lupita-TikTok.jpg
Viral
Lupita TikTok revela su boda con Ricardo ’N’, pero él sigue detenido por violencia sexual
September 30, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
juan-osorio-eva-daniela-boda-.jpg
Famosos
¡De telenovela! Juan Osorio se casó: ¿Qué le dijo Eva Daniela al conmoverse en sus votos?
La pareja selló su amor en una hermosa boda.
October 07, 2025
 · 
TVyNovelas
Cruz Martínez y Alicia Villarreal.jpg
Famosos
Cruz Martínez reacciona al romance de Alicia Villarreal: “si quiere regresar a los 15 años es válido”
La expareja de la cantante asegura que busca llegar a un acuerdo legal.
October 07, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ingrid-Martz.jpg
Famosos
Ingrid Martz se divorcia del padre de su hija: “Hace más de dos años dejamos de ser pareja”
La actriz confesó que lleva más de dos años separada de su esposo Rodrigo Luque, pese a seguir viviendo juntos.
October 07, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Iñárritu-Arriaga.jpg
Famosos
González Iñárritu y Guillermo Arriaga se reconcilian después de 19 años durante reestreno de ‘Amores Perros’
El cineasta y el escritor pudieron dejar atrás sus diferencias luego de reclamos laborales.
October 07, 2025
 · 
Ericka Rodríguez