Luto en TV: Murió el presentador Emilio Sueños tras una semana en terapia intensiva, ¿qué le pasó?

Conocido artísticamente como Emilio Sueños, Emilio García murió el domingo 5 de octubre de 2025 a los 41 años de edad, tras varios días en el hospital del Guasmo, en Guayaquil, Ecuador.

La noticia de su muerte se viralizó en redes sociales, por los antecedentes a su fallecimiento. Y es que el originario de Venezuela habría afectado a su cuerpo con ciertas sustancias.

Según reportes, la causa de su muerte fue un infarto, tras varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció una semana. Tenía dificultades respiratorias, y de un momento a otro, “empezó a toser y a no poder respirar”.

Personas cercanas, como su exjefe Andrés Villalva y su amiga Ivanna Melgar, explicaron las complicaciones que tuvo Emilio Sueños, quien se preparaba para un concurso de fisicoculturismo.

El presentador tomó “ciertos productos” que afectaron su parte respiratoria. Su amiga, contó al medio EXTRA que Emilio se estaba inyectando testosterona desde hacía tres meses “para lograr un aspecto más musculoso”. Sin embargo, esa decisión le costó la vida.

Al parecer, la situación se agravó porque se inyectaba la testosterona en el brazo y no en los glúteos, ya que tenía biopolímeros en esa zona.

Emilio Sueños fue modelo, expanelista de farándula en programas como “Agárrate” de Telepremier y director de su propia academia, Emilio Models.

Descanse en paz.