Luto en la TV: Murió repentinamente presentadora de noticias a los 42 años

Descanse en paz

August 30, 2025 • 
MrPepe Rivero
El deceso de la intérprete a los 62 años vistió de luto al mundo de la actuación.

Este fin de semana hay luto en la televisión estadounidense, luego de confirmarse la muerte de Celeste Wilson, quien falleció a los 42 años.

La presentadora de noticias conmovió a sus colegas y sus televidentes, pues ocurrió de forma repentina, luego de que se había integrado a la cadena WAPT en EEUU.

Egresada de la Universidad de Arizona, Celeste Wilson murió tras sufrir un ataque al corazón a sus 42 años, justo cuando se abría camino en la televisión, como parte de una nueva etapa profesional.

Originaria de Nueva Orleans, Celeste Wilson tenía una sólida trayectoria en medios y tenía poco tiempo de haberse integrado a la cadena 16 WAPT, en donde sus compañeros resaltaron que se habían encariñado con ella y la respetaban por su profesionalismo y pasión por el periodismo.

“Tenemos una noticia muy triste esta noche sobre una de las nuestras...”, comenzó a decir la presentadora en vivo.

“Nuestra colega Celeste Wilson, quien recientemente se unió a 16 WAPT como nuestra presentadora de fin de semana, murió de un ataque cardíaco.

“Celeste solo estuvo con nosotros en 16 WAPT por poco tiempo, pero ya nos conmovió su profesionalismo, su calidez y su dedicación al periodismo”, dijo su colega en la televisión.

La despidieron: “Todos aquí en 16 WAPT estamos desconsolados por esta pérdida repentina, y nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Celeste”.

Descanse en paz.

Luto Muerte
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
