A tiros y en emboscada, asesinan a cantante e influencer DELAROSA mientras iba en su coche

Vuelve a haber luto en el medio del espectáculo tras el asesinato de la cantante e influencer DELAROSA, originaria de Puerto Rico y residente de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Su nombre real era María De la Rosa, y viajaba como copiloto en un automóvil cuando dos sujetos se acercaron y dispararon contra la unidad, en lo que parece ser una emboscada.

Según los reportes de medios locales, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) investiga el homicidio como un tiroteo tipo emboscada.

El ataque ocurrió a la 1:25 de la madrugada cerca de la avenida Tampa. DELAROSA recibió varios impactos de bala pero no murió en el lugar; la trasladaron a un hospital y fue entonces que falleció pese haber recibido atención médica.

Iba con dos acompañantes, quienes resultaron también lesionados.

DELAROSA era una cantante emergente del género urbano y pop latino. En Agosto había lanzado el sencillo “No me llame” en las plataformas digitales.