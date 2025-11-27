Suscríbete
Famosos

A tiros y en emboscada, asesinan a cantante e influencer DELAROSA mientras iba en su coche

Descanse en paz.

Noviembre 26, 2025 • 
MrPepe Rivero
delarosa-.jpg

DELAROSA

Instagram

Vuelve a haber luto en el medio del espectáculo tras el asesinato de la cantante e influencer DELAROSA, originaria de Puerto Rico y residente de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Su nombre real era María De la Rosa, y viajaba como copiloto en un automóvil cuando dos sujetos se acercaron y dispararon contra la unidad, en lo que parece ser una emboscada.

Según los reportes de medios locales, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) investiga el homicidio como un tiroteo tipo emboscada.

El ataque ocurrió a la 1:25 de la madrugada cerca de la avenida Tampa. DELAROSA recibió varios impactos de bala pero no murió en el lugar; la trasladaron a un hospital y fue entonces que falleció pese haber recibido atención médica.

Te puede interesar:
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
beinda cazzu.jpg
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg
Famosos
Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Iba con dos acompañantes, quienes resultaron también lesionados.

DELAROSA era una cantante emergente del género urbano y pop latino. En Agosto había lanzado el sencillo “No me llame” en las plataformas digitales.

Asesinato Luto
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Jenni Rivera
Famosos
A 13 años de su muerte, Jenni Rivera desata rumores de su regreso por extrañas publicaciones
Noviembre 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio-andrade-.jpg
Famosos
Sergio Andrade cumple 70 años, reaparece libre en Europa y publica “Memorias de un viejo rabo verde”
Noviembre 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ferdinando-valencia---embarazo.jpg
Famosos
Ferdinando Valencia confiesa cómo su vida se transforma en espera de su ‘bebé arcoíris’
Noviembre 26, 2025
 · 
Nayib Canaán
Ramón-Fernández.jpg
Famosos
Hijo de Vicente Fernández Jr. revela distanciamiento con su padre; no lo apoya: “cada quien su vida”
Noviembre 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Laura-Bozzo-momia.jpg
Famosos
Visten a Laura Bozzo como “momia” en ‘La Casa de Alofoke 2’ con papel de baño
La conductora peruana ingresó al reality show de República Dominicana y ya comenzó a generar momentos divertidos.
Noviembre 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Roberto-Palazuelos.jpg
Famosos
Suspenden hotel de Roberto Palazuelos en Tulum por altos precios y menús en inglés
La Profeco realizó un operativo y destapó practicas irregulares en hoteles y restaurantes.
Noviembre 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Uriel-Estrada-papá.jpg
Conductor de ‘Al Extremo’, Uriel Estrada, y su esposa anuncian que esperan a su primer bebé
El presentador y la senadora dieron a conocer que esperan a su primer hijo.
Noviembre 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Don-Ramón-serie.jpg
Famosos
‘Don Ramón’ tendrá su propia serie; confirman que el ‘Chespiritoverso’ se expande
La plataforma HBO dio a conocer que tendrá su nueva producción inspirada en el personaje de ‘El Chavo del 8’.
Noviembre 26, 2025
 · 
Ericka Rodríguez