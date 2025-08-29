Lupita TikTok rompe el silencio, extraña a su marido y a su hija la visita en el panteón: “Le llevo juguetes”

Mientras Ricardo ‘N’ permanece en prisión preventiva, vinculado a proceso por un delito equiparable a violación, su pareja, Lupita TikTok lo extraña profundamente.

La influencer pasó por la tragedia del arresto de su pareja, al nacimiento de su hija y su posterior muerte. De hecho, la bebé es producto del presunto abuso por el que se aprehendió a Ricardo ‘N’, debido a las condiciones de Lupita TikTok.

Así que en una entrevista reciente, publicada en el canal de YouTube de Tierra Propia News, Lupita TikTok rompió el silencio y compartió su tristeza por la muerte de su hija Karely Yamileth, quien falleció a los 14 días de nacida tras permanecer hospitalizada en estado crítico.

“Ahorita sí estoy pasando este momento bien feo y traigo un chingo de pensamientos y sentimientos, también recuerdos de mi hija, de mi esposo”.

Lupita dijo: “Yo sí voy a verla al panteón, le llevo juguetes. Tengo que ver por un esposo y una angelita que me está cuidando desde allá (arriba)”.

Pero dijo extrañar mucho a su marido: “Lo extraño mucho, mucho, mucho… ya lo ocupo aquí. Cuando salga mi esposo, lo quiero llevar conmigo”.

“Fue muy difícil lo que pasé en esos momentos, no estaba nadie, estaba sola. Le marqué a mi mamá, a James, a todos. Sentí bien feo cuando me sacaron, no me separen de él… me están llevando”, recordó conmovida.

Lupita TikTok está proceso de duelo y que busca reconstruir su vida, mientras anhela volver a ver su pareja, con quien solo tiene comunicación por teléfono, pues las disposiciones judiciales impiden visitas presenciales.

También habló el mánager de Lupita TikTok

Por su parte, James Flores desmintió versiones difundidas en redes sociales que acusaban a su representada, Lupita TikTok, de negligencias en el cuidado de su bebé.

Calificó estas afirmaciones como motivadas por intereses comerciales en plataformas digitales.

“Lo que me molesta es que hayan inventado una historia en redes sociales, de que le daba chetos, le daba coca. Esa historia la hicieron nada más para generar morbo y que las páginas comenzaran a vender”, dijo el mánager.