Luis R Conriquez rompió el silencio sobre su relación con Valeria Márquez: su impactante testimonio

La trágica muerte de la influencer Valeria Márquez, asesinada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo, ha generado una profunda conmoción y un sinfín de interrogantes. A solo una semana de este lamentable suceso, el nombre de Luis R Conriquez, una de las figuras más destacadas de la música regional mexicana, surgió en la conversación mediática debido a una inesperada conexión con la joven.

Días después del brutal crimen, se viralizó la noticia de que Valeria Márquez, conocida por su contenido de belleza y estilo de vida, había participado como modelo en el video musical del sencillo “Koenigsegg”, una colaboración de Luis R Conriquez con Brian Santin. Esta revelación encendió las redes sociales y llevó a muchos a especular sobre la naturaleza de la relación entre el aclamado “rey de los corridos bélicos” y la fallecida influencer. Ante el creciente interés y los rumores, Luis R Conriquez decidió romper el silencio y ofrecer su testimonio sobre su vínculo con Valeria Márquez.

¿Qué relación había entre Valeria Márquez y Luis R Conriquez?

La conexión entre Valeria Márquez y Luis R Conriquez surgió a raíz de su aparición en el videoclip de la canción “Koenigsegg”, colaboración entre Conriquez y el también cantante Brian Santin. El video fue grabado aproximadamente un año antes del crimen y muestra a Valeria como modelo junto a otras jóvenes.

Este dato bastó para que internautas comenzaran a especular sobre una posible relación más cercana entre ambos. Sin embargo, el propio cantante se encargó de desmentir cualquier vínculo personal o profesional fuera de aquella participación puntual en el rodaje del video.

¿Qué dijo Luis R Conriquez sobre Valeria Márquez?

En entrevista con el programa “¡Siéntese quien pueda!”, Luis R Conriquez habló abiertamente sobre el caso que ha conmocionado al país. Al ser cuestionado por su relación con Valeria Márquez, el intérprete de corridos bélicos fue claro: “No la conocía, creo que solo fue un saludo de lejos”. El cantante explicó que su contacto con ella fue mínimo y se limitó a las grabaciones del videoclip.

“Me acuerdo que en una escena me iba bajando de un yate y ella estaba como modelo. Había más modelos ese día. No me tocó convivir con ella”, puntualizó. Además, aseguró haberse enterado del asesinato a través de redes sociales: “Vi el suceso en TikTok. Dije, a la madre… no estaba enterado”.

¿Por qué se vinculó a Luis R Conriquez con el asesinato de Valeria Márquez?

El nombre de Luis R Conriquez comenzó a circular en redes luego del asesinato de Valeria Márquez, debido a que ella apareció en uno de sus videos. Además, algunos medios especularon sobre una supuesta relación indirecta del cantante con personajes del crimen organizado, específicamente con El Doble R, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que también ha sido mencionada en torno al feminicidio.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna prueba ni declaración oficial que vincule directamente al cantante con el crimen o con algún implicado . La Fiscalía de Jalisco ha confirmado que la investigación sigue en curso y que todas las personas cercanas a la influencer están siendo entrevistadas.

¿Qué rol tuvo Valeria Márquez en el video “Koenigsegg”?

El videoclip de “Koenigsegg” muestra a Valeria Márquez como parte del elenco de modelos. El tema fue una colaboración entre Luis R Conriquez y Brian Santin, quien en ese entonces lanzaba su carrera musical. Según el propio Conriquez, Valeria fue contratada por el equipo de producción y no tuvo contacto directo con él más allá de la grabación.

“Ese video lo grabé con un muchacho que iba empezando a cantar, fue su primer video. Pusieron a la muchacha de modelo, había más modelos”, explicó.

¿Cómo va la investigación del feminicidio de Valeria Márquez?

El asesinato de Valeria Márquez ocurrió el pasado 13 de mayo, cuando un hombre ingresó a su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, y le disparó mientras realizaba una transmisión en vivo para TikTok. El crimen fue captado por la cámara y se viralizó de inmediato, lo que generó indignación en todo el país.

La Fiscalía de Jalisco ha confirmado que sigue varias líneas de investigación, entre ellas el análisis de los vínculos personales y amorosos de la joven. En ese sentido, se han filtrado supuestos mensajes que indican que Valeria recibió amenazas de una expareja, e incluso ella misma habría publicado que temía por su seguridad y la de su familia.

Por ahora, las autoridades continúan recabando testimonios y material audiovisual para esclarecer los hechos. La familia de Valeria exige justicia y que se llegue al fondo del caso, sin que influencias o vínculos políticos o criminales impidan el castigo de los culpables.