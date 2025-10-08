Le dispararon en plena transmisión en vivo y comenzó a despedirse: “Se me está yendo el aliento”

Un hombre fue atacado a balazos el pasado martes 7 de octubre mientras hacía una transmisión en vivo en redes sociales.

La víctima, identificado como Guadalupe N, reportaba a sus seguidores el mal estado del camino desde la comunidad de Urireo en Salvatierra, Guanajuato, que conecta con Morelia.

Dos hombres encapuchados, circulaban en una motocicleta, y abrieron fuego contra Guadalupe, comerciante que transmitía en su página de Facebook “Helados Nico”.

Sin soltar el teléfono, siguió con la transmisión en vivo, mientras él pedia ayuda a su pareja:

“Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo, cuida a mis niños, mi amor. Te amo. Me mataron. Se me está yendo el aliento. Te amo”.

“Cuida a mis hijos, edúcalos, estoy muriendo, estoy tirado en el campo”, dijo el hombre, quien fue llevado al hospital. En la grabación se alcanza a ver cuando personas llegan a auxiliarlo, incluida su esposa, quien le dice que no se despida.

Al final de la transmisión se le escucha decir: “Que quede como un legado para el pueblo, que el pinche gobierno es una basura”.

El hombre herido fue atendido en el hospital por tres impactos de bala. Hasta el momento, se reporta que sigue con vida.

La Fiscalía General de Guanajuato inició con investigación, aunque no se ha reportado la detención de los atacantes.