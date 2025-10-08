Suscríbete
Viral

Le dispararon en plena transmisión en vivo y comenzó a despedirse: “Se me está yendo el aliento”

Pidió ante la cámara que cuidaran y educaran a sus hijos.

October 08, 2025 • 
MrPepe Rivero
disparo-envivo.jpg

Le disparan en plena transmisión en vivo

Facebook

Un hombre fue atacado a balazos el pasado martes 7 de octubre mientras hacía una transmisión en vivo en redes sociales.

La víctima, identificado como Guadalupe N, reportaba a sus seguidores el mal estado del camino desde la comunidad de Urireo en Salvatierra, Guanajuato, que conecta con Morelia.

Te puede interesar:
debora estrella muerte.jpg
Famosos
Compañeros de Débora Estrella la despiden en luto: Así le celebraron su último cumpleaños
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana-posicionamiento.jpg
Famosos
“Chismoso, traidor y desleal": Alexis Ayala y Aarón Mercury hicieron pedazos a Guana en el Posicionamiento
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
rosario tijeras barabara de regil.jpg
Famosos
Corretean a Bárbara de Regil en calles del Edomex para pedirle una foto; ¿la alcanzaron?
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
rosamaria-abelito.jpg
Famosos
Rosa María Noguerón responde a críticas tras polémica con Abelito; llaman al reality “La Casa de los Fraudes”
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Dos hombres encapuchados, circulaban en una motocicleta, y abrieron fuego contra Guadalupe, comerciante que transmitía en su página de Facebook “Helados Nico”.

Sin soltar el teléfono, siguió con la transmisión en vivo, mientras él pedia ayuda a su pareja:

“Te amo, ya me mataron, corazón. Te amo, cuida a mis niños, mi amor. Te amo. Me mataron. Se me está yendo el aliento. Te amo”.

“Cuida a mis hijos, edúcalos, estoy muriendo, estoy tirado en el campo”, dijo el hombre, quien fue llevado al hospital. En la grabación se alcanza a ver cuando personas llegan a auxiliarlo, incluida su esposa, quien le dice que no se despida.

Al final de la transmisión se le escucha decir: “Que quede como un legado para el pueblo, que el pinche gobierno es una basura”.

El hombre herido fue atendido en el hospital por tres impactos de bala. Hasta el momento, se reporta que sigue con vida.

La Fiscalía General de Guanajuato inició con investigación, aunque no se ha reportado la detención de los atacantes.

VIRAL delincuencia guanajuato
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
emilio-suenos-.jpg
Viral
Luto en TV: Murió el presentador Emilio Sueños tras una semana en terapia intensiva, ¿qué le pasó?
October 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
omar-bravo-detenido-.jpg
Viral
Detienen a Omar ‘N’, exjugador de Chivas, por presunto abuso sexual contra una menor
October 04, 2025
 · 
TVyNovelas
trionda-balon-mundial.jpg
Viral
Trionda: El balón oficial de la FIFA para la Copa del Mundo 2026
October 04, 2025
 · 
TVyNovelas
televisa-acapulco-1.jpg
Viral
Así fue la reinauguración de Televisa Acapulco: Las nuevas instalaciones están en la Costera Miguel Alemán
October 01, 2025
 · 
TVyNovelas
La-granja-vip.jpg
Famosos
‘La Granja VIP': ¿Dónde se ubica el ‘reality rural’ y qué actividades tendrán los participantes?
Serán dieciséis famosos los que dejarán la comodidad por enfrentarse a tareas del campo durante diez semanas de convivencia extrema.
October 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
vanessa-la-vecina-victor-ortiz-.jpg
Famosos
Vanessa ‘La Vecina’ y Víctor Ortiz juntos: ¿Qué tipo de relación tienen?
Captamos a la estrella de Acapulco Shore muy acaramelado con la conductora venezolana y nos revela qué tipo de relación tienen.
October 08, 2025
 · 
Nayib Canaán
Verónica-Castro-Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda Andrade arremete contra Verónica Castro y le dice que tiene una colección de mentiras
La conductora de ‘Montse & Joe’ le hizo saber a la actriz que no dejara de exponer sus “mentiras”.
October 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Kiko-Bad-Bunny.jpg
Famosos
‘Kiko’ le pide a Bad Bunny que colaboren juntos tras ver sketch de ‘El Chavo del 8’
Carlos Villagrán reaccionó después de ver al boricua actuando como su icónico personaje.
October 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez