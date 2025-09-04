Suscríbete
Le dispara en la cabeza a su hijo de 2 años porque madre le reclamó el pago de la pensión alimenticia

La historia conmociona a Latinoamérica.

September 04, 2025 • 
MrPepe Rivero
disparohijo.jpg

Le disparó a su hijo de dos años.

TVNChile

Una tragedia conmociona desde Chile a toda Latinoamérica: un padre de 23 años le disparó a su propio hijo en la cabeza en discusión con la madre del niño por el pago de la pensión alimenticia.

El agresor intentó escapar pero fue detenido y está sometido a exámenes para ser procesado por la justicia. Medios locales informan que permanecerá detenido al menos hasta el viernes y enfrenta cargos como intento de homicidio y portación ilegal de armas.

Todo ocurrió cuando discutían por el pago de la pensión alimenticia; el sujeto decidió sacar un revólver y disparar contra la cabeza de su hijo de dos años.

Según reportes, el menor fue sometido a estudios para evaluar la posibilidad de extraer la bala de su cráneo, mientras su vida permanece comprometida.

Se sabe que la madre del menor salió con su hijo en brazos buscando ayuda, y encontró a policías del sector donde vive, en la comuna de Temuco, en la región de La Araucanía, en Chile. Los policías lo llevaron al Hospital de Temuco para que recibiera atención inmediata.

Fue hasta después que pudieron detener al sujeto, quien había huido del lugar en motocicleta. El Fiscal de La Araucania, Luis Arroyo, informó que “hay peritajes que están pendientes”.

MrPepe Rivero
