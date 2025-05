La supuesta exnovia del Papa León XIV reaccionó a su nombramiento y se hizo viral: VIDEO

Luego de que Robert Prevost resultó electo como el nuevo Papa, han trascendido numerosos detalles referentes a su trayectoria y vida personal. Además de su amplia labor en la Iglesia Católica y los años de trabajo que le dedicó a Perú (país en el que se nacionalizó), salió a la luz un video en el que aparece una mujer que supuestamente forma parte del pasado sentimental de León XIV.

Así reaccionó la presunta exnovia del papa León XIV al enterarse de su nombramiento

A través de la cuenta de TikTok @louloulorange, se divulgó un video en el que una joven le cuenta a su mamá que ya se sabía quién sería el sucesor del Papa Francisco, revelando que se trataba nada más y nada menos se trataba de su exnovio de la juventud.

“Literalmente acabamos de hacer la broma de “tengo tanta hambre que podría comerme a Bob Prevost” y ahora él es el Papa, literal. También todo esto es supuesto (mi papá me dijo que agregara esto jaja)”, se lee en la descripción del clip. En las imágenes, aparecen tres personas en la pantalla, una de ellas el aparente “viejo amor” del Sumo Pontífice, quien no pudo disimular su sorpresa cuando escucha que el hombre con el que tuvo una relación casual a los 19 años ahora es el Jefe de la Iglesia Católica.

Este clip ya es todo un fenómeno en redes sociales y en 24 horas acumuló casi dos millones de reacciones, incluyendo miles de comentarios en los que le exigen un “story time” de cómo fue esta historia de amor con Su Santidad.

¿Quién es la exnovia del Papa León XIV?

Hasta el momento, no existen mayores detalles respecto a la identidad de la mujer que habría tenido un romance con el Papa León XIV durante su juventud. Y es que pese a la insistencia de los usuarios de redes sociales, la dueña de la grabación no compartió datos que confirmaran su versión. Por lo que hay quienes no descartan que todo se trate de un video cómico.

Este 8 de mayo de 2025 se eligió al nuevo líder de la Iglesia Católica Instagram @vaticannews.es

Por otra parte, aun con las indagaciones que el público ha hecho en los perfiles oficiales de Robert Prevost, no hay mucha información de su vida personal, pues el religioso únicamente se dedicaba a compartir contenido referente a su trabajo y algunas revelaciones de su persona que hasta el día de hoy eran desconocidas.