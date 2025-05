10 curiosos datos de León XIV, el nuevo Papa que reemplaza a Francisco I

Este jueves 8 de mayo de 2025, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, de 69 años, fue elegido como el nuevo Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, adoptando el nombre de papa León XIV.

La elección se anunció tras la aparición de humo blanco desde la chimenea de la Capilla Sixtina, señalando que los 133 cardenales reunidos en el cónclave habían alcanzado un acuerdo tras cuatro rondas de votación. Minutos después, el cardenal Dominique Mamberti proclamó desde el balcón de la Basílica de San Pedro el tradicional “Habemus Papam”, presentando a Prevost como el 267º Papa.

La llegada de un nuevo líder de la Iglesia Católica ha emocionado a sus millones de fieles, pero también ha desatado dudas sobre quién es, de dónde proviene y cuál es su visión. Por ello te presentamos 10 datos curiosos sobre el nuevo Papa.

1. León XIV, nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, es el primer Papa estadounidense en la historia. Su elección marca un hito, siendo el segundo pontífice nacido en el continente americano, después de Francisco (Argentina).

2. Aunque nació en Estados Unidos, desarrolló un fuerte vínculo con Perú, donde sirvió durante dos décadas. Su vínculo con el país andino es tan intenso que tiene nacionalidad peruana.

3- Sintió la llamada al sacerdocio gracias a su padre, Louis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y catequista. Su madre, Mildred Martínez, era una bibliotecaria de procedencia española.

4- Tiene una amplia formación académica, que incluye: una licenciatura en ciencias matemáticas por la Universidad de Villanova, una maestría en divinidad por la Catholic Theological Union de Chicago, así como una licenciatura y doctorado magna cum laude en derecho canónico por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma. Su tesis doctoral fue sobre: ‘El papel del prior local de la Orden de San Agustín’.

5- Habla con fluidez seis idiomas. Esta capacidad, reflejada en su primer discurso en italiano y español, refuerza su perfil como un comunicador internacional.

6. Ha pasado gran parte de su vida fuera de Estados Unidos. Pasó su infancia en la parte meridional de Chicago, una de las zonas más deprimidas de la ciudad, y se ordenó como sacerdote en 1982, a los 27 años.

7. De acuerdo con medios internacionales, sus allegados lo llaman Bob, a secas, y, a diferencia de Francisco I, se distingue por ser muy discreto y reservado.

8- Era muy cercano al papa Francisco, y fue el fallecido pontífice quien lo llevó a Roma para dirigir el Dicasterio para los Obispos, oficina que selecciona y gestiona a los obispos a nivel mundial, desde el año 2023.

9- Así como el papa Francisco era un aficionado del fútbol, Robert Prevost ha declarado que le encanta el tenis. “Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Mi nuevo trabajo (cardenal) no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora“, dijo en una entrevista con la Orden Agustiana.

10- Robert Prevost, como muchos de los otros que finalmente lo eligieron, ha recibido críticas por su trato con sacerdotes acusados de abuso sexual, con serias acusaciones tanto en Chicago como en Perú, por no investigar o advertir sobre algunos curas presuntamente abusadores. Él ha negado las acusaciones.

