Suscríbete
Viral

La dejarán morir: Alpinista Natalia Nagovitsyna quedó atrapada hace 15 días y ya suspendieron su rescate

Videos tomados con drones la muestran todavía con vida... Pero es cuestión de tiempo.

September 02, 2025 • 
MrPepe Rivero
alpinista-rescate.jpg

Detienen rescate de alpinista

X

Desde hace 15 días, la alpinista Natalia Nagovitsyna quedó atrapada a 7 mil metros de altura en el Pico Victoria, Kirguistán, en medio de condiciones que impiden su rescate.

Con temperaturas por debajo de los 0 grados, y con una pierna fracturada, Natalia ha esperado durante días que vayan por ella, pero es imposible.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

Un helicóptero del Gobierno de Kirguistán tuvo que hacer un aterrizaje forzoso a 4900 metros de altura cuando intentaban rescatar a la alpinista rusa.

De hecho, el alpinista ruso Luca Sinigaglia intentó llegar con Natalia, pero murió. Fue él quien le había dado a Natalia una tienda de campaña, un saco de dormir, gasolina y comida.

Sin embargo, Luca Sinigaglia tuvo complicaciones de salud, al desarrollar una inflamación cerebral, tras lo cual murió.

¿Qué se sabe de Natalia?

Lo que sería una excursión de las que tenía experiencia, terminó en una sentencia mortal para Natalia Nagovitsyna, quien a sus 48 años quedó atrapada tras sufrir un accidente que le quebró la pierna.

Todo ocurrió el pasado 12 de agosto. Desde entonces, permanece en temperaturas bajo cero, vientos y tormentas de nieve.

Han pasado más de dos semanas donde la quisieron ayudar, pero las condiciones impiden el rescate, como la altitud extrema que supera la capacidad de los helicópteros militares, así como el terreno lleno de grietas y aristas inestables.

De hecho, un helicóptero ruso se estrelló al internar acercarse, a solo 5 mil metros de altura, 2 mil menos de la altitud en la que quedó Natalia.

¿Por qué subió?

Natalia buscaba el prestigioso título de Leopardo de las Nieves, obtenido por quienes coronan las cinco montañas más altas de la antigua URSS. Ya había escalado cuatro.

De hecho, Natalia perdió a su esposo durante el ascenso a uno de esas montañas, la Khan Tengri, luego de que él sufrió un derrame cerebral.

El hijo de Natalia, Mikhail Nagovitsyn, ha pedido que no se detenga la búsqueda de la alpinista, pues con imágenes obtenidas por dron, la pudo ver aún con vida.

Sin embargo, autoridades reportaron que la última señal de calor obtenida en el lugar fue del 19 de agosto. Sin embargo, la esperanza sigue para la familia.

Muerte Viral
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Valentina Gilabert
Viral
Valentina Gilabert muestra terrible foto del ataque de Marianne tras haberla perdonado
September 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
MURIÓ UNA FAMOSA ACTRIZ A LOS 62 AÑOS.jpg
Viral
Luto en la TV: Murió repentinamente presentadora de noticias a los 42 años
August 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
gorra-nino-Kamil-Majchrzak.jpg
Viral
Tipo le roba a niño la gorra que tenista Kamil Majchrzak le había regalado; se hizo viral y esto pasó
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
lupita-tiktok--.jpg
Viral
Lupita TikTok rompe el silencio, extraña a su marido y a su hija la visita en el panteón: “Le llevo juguetes”
August 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Arturo-Carmona-1..jpg
Arturo Carmona ya no se esconde, lo cachamos de la mano con su novia María Emilia
En los pasillos de Televisa, la lente de TVyNovelas cachó a la pareja.
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pedro-Torres.jpg
Famosos
Pedro Torres enfrenta incurable enfermedad por la que ya habría comenzado a despedirse
Se especula que podría tener la misma enfermedad que Yolanda Andrade.
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lider-lcdflm.jpg
Famosos
Mar, Facundo y Guana: ¿Quién ganó la prueba para ser líder en La Casa de los Famosos México?
Inmunidad y salvación, son parte de los beneficios.
September 01, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Mariana-Botas-Elaine-Haro.jpg
Famosos
Mariana Botas sobre la traición de Elaine Haro: “Nos cambió como zapato viejo”
A pesar de que hicieron química desde su entrada, Elaine se mostró parca ante la salida de Mariana.
September 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez