La dejarán morir: Alpinista Natalia Nagovitsyna quedó atrapada hace 15 días y ya suspendieron su rescate

Desde hace 15 días, la alpinista Natalia Nagovitsyna quedó atrapada a 7 mil metros de altura en el Pico Victoria, Kirguistán, en medio de condiciones que impiden su rescate.

Con temperaturas por debajo de los 0 grados, y con una pierna fracturada, Natalia ha esperado durante días que vayan por ella, pero es imposible.

Un helicóptero del Gobierno de Kirguistán tuvo que hacer un aterrizaje forzoso a 4900 metros de altura cuando intentaban rescatar a la alpinista rusa.

De hecho, el alpinista ruso Luca Sinigaglia intentó llegar con Natalia, pero murió. Fue él quien le había dado a Natalia una tienda de campaña, un saco de dormir, gasolina y comida.

Sin embargo, Luca Sinigaglia tuvo complicaciones de salud, al desarrollar una inflamación cerebral, tras lo cual murió.

¿Qué se sabe de Natalia?

Lo que sería una excursión de las que tenía experiencia, terminó en una sentencia mortal para Natalia Nagovitsyna, quien a sus 48 años quedó atrapada tras sufrir un accidente que le quebró la pierna.

Todo ocurrió el pasado 12 de agosto. Desde entonces, permanece en temperaturas bajo cero, vientos y tormentas de nieve.

Han pasado más de dos semanas donde la quisieron ayudar, pero las condiciones impiden el rescate, como la altitud extrema que supera la capacidad de los helicópteros militares, así como el terreno lleno de grietas y aristas inestables.

De hecho, un helicóptero ruso se estrelló al internar acercarse, a solo 5 mil metros de altura, 2 mil menos de la altitud en la que quedó Natalia.

¿Por qué subió?

Natalia buscaba el prestigioso título de Leopardo de las Nieves, obtenido por quienes coronan las cinco montañas más altas de la antigua URSS. Ya había escalado cuatro.

De hecho, Natalia perdió a su esposo durante el ascenso a uno de esas montañas, la Khan Tengri, luego de que él sufrió un derrame cerebral.

El hijo de Natalia, Mikhail Nagovitsyn, ha pedido que no se detenga la búsqueda de la alpinista, pues con imágenes obtenidas por dron, la pudo ver aún con vida.

Sin embargo, autoridades reportaron que la última señal de calor obtenida en el lugar fue del 19 de agosto. Sin embargo, la esperanza sigue para la familia.