¡Insólito! Despidieron a una joven a solo unas horas de haberla contratado por una inaudita razón

A través de un video que se volvió viral, una joven llamada Paula relató cómo fue despedida apenas cuatro horas después de ser contratada, debido a una situación que dejó indignados a sus seguidores y que levantó un intenso debate.

Pau, conocida en como TikTok como @pauulaagudelop, compartió una experiencia laboral que ha generado la indignación y empatía de los internautas. Según su relato, buscaba empleo tras graduarse de la universidad y recibió una oportunidad gracias a una conocida que planeaba renunciar a su trabajo.

“Una persona me contactó por WhatsApp porque había conseguido un mejor empleo e iba a dejar el cargo que tenía en ese momento en la empresa y pensó que yo podía ser una buena opción. Cabe aclarar que esta persona era como una amiga, pero no tan cercana”, narró la tiktoker.

La joven fue contactada por la empresa, pasó una entrevista exitosa y recibió una breve capacitación. Incluso le presentaron al equipo con el que trabajaría. Pau recalcó que se trataba de una empresa “informal”, ya que el pago sería por día.

¿Por qué la despidieron?

Emocionada, Pau le escribió a su amiga para agradecerle la recomendación. Sin embargo, poco después, la empresa la contactó para informarle que su amiga había decidido no renunciar, por lo que la vacante ya no estaba disponible.

“Estaba muy agradecida, le escribí a la persona que me había recomendado (le dije) ‘muchísimas, muchísimas gracias’, intercambiamos un par de mensajes y ya, finalmente, me deseó mucha suerte. Al cabo de unas horas me entró una llamada de WhatsApp y era justamente de la empresa”, explicó.

“Me dijeron ‘¿ya hablaste con la persona que te recomendó?’, a mí la verdad me pareció bastante extraña la pregunta, pero pues, a que no adivinan: la persona que me recomendó había querido retomar el puesto de trabajo”, añadió.

Aunque la empresa le ofreció mantenerla en contacto “por si acaso”, ella decidió no aceptar, sintiendo que la situación fue injusta y fuera de su control.

“Y así fue como rompí el récord de la persona contratada menos tiempo”, expresó Pau en su video, visiblemente decepcionada. Además, reveló que ya no retomó el contacto con esa persona: “No tuvimos más contacto, solo antes de la llamada, pero ni yo le dije nada, ni ella a mí”.

Los usuarios estallaron ante la historia de Pau

El video acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios criticaron la falta de profesionalismo de la empresa, calificándola como una “bandera roja” laboral, mientras que otros cuestionaron la actitud de la supuesta amiga.

“¿Pero que onda con esa amiga???”; “Te has salvado de una empresa poco profesional. Pronto encontrarás el trabajo perfecto para ti”; “Ella no tenía otro trabajo, solo quería tantear a la empresa, recomendó a quien pensó que no daría la talla o no pasaría la entrevista, al ver qué aceptaron, decidió volver para no perder su trabajo”; “Soy de RH, amo estos casos de la vida real”; “Di que empresa es que coraje y poca ética profesional”; “Soy Rh y espero que estés muy agradecida de no haberte quedado, es una bandera roja gigantesca y más que llamen por Whatsapp para que no queden evidencias”, fueron algunos comentarios.

