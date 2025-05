¿Qué pasó con Fofo Márquez? El polémico influencer recibe otro fuerte revés legal

El caso de Fofo Márquez, uno de los influencers más controvertidos de México, vuelve a ser tendencia tras la confirmación oficial de su condena por tentativa de feminicidio. El Poder Judicial del Estado de México ratificó la sentencia que lo mantendrá tras las rejas por más de 17 años, además de ordenar una reparación económica a la víctima. La noticia causó revuelo tanto en medios de comunicación como en redes sociales , donde su figura ha sido objeto de debate desde que se conocieron los hechos de violencia.

¿Cuál fue la nueva decisión del Poder Judicial sobre Fofo Márquez?

Este jueves 1 de mayo, el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal, con sede en Tlalnepantla, confirmó la responsabilidad penal de Rodolfo “Fofo” Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La resolución ratificó la condena de 17 años y seis meses de prisión, lo que desechó los recursos de apelación presentados por su defensa legal.

Aunque algunos aspectos del caso fueron revisados, como el monto económico a pagar por reparación del daño material, el veredicto reafirmó que las pruebas presentadas fueron suficientes para acreditar su culpabilidad en el ataque violento contra una mujer en un estacionamiento en Naucalpan, Estado de México.

El Poder Judicial del Estado de México informa: pic.twitter.com/t8A8WCRJho — Poder Judicial Edomex (@PJEdomex) May 1, 2025

¿Cómo ocurrió la agresión que llevó a Fofo Márquez a prisión?

El ataque ocurrió en febrero de 2024. Según las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México, Fofo Márquez agredió brutalmente a una mujer de la tercera edad en el estacionamiento de un centro comercial. El hecho fue captado por cámaras de seguridad: se aprecia cómo el influencer baja de su auto tras un incidente vial, intercambia palabras con la víctima, y luego la golpea repetidamente antes de retirarse del lugar.

La gravedad del ataque y el perfil público del agresor provocaron una amplia cobertura mediática, así como indignación social. La víctima, identificada como Edith “N”, no aceptó las disculpas públicas que ofreció Márquez, bajo el argumento de que no mostraba arrepentimiento genuino.

¿Qué dijo la familia de Fofo Márquez tras conocerse la sentencia?

Tras conocerse el fallo, Rodrigo Márquez, hermano del influencer, publicó un video en redes sociales en el que cuestionó el proceso judicial. “A mí me gustaría creer que México es un país honesto… eso no fue feminicidio en grado de tentativa”, declaró. Agregó que su hermano ha sido tratado de manera más severa por ser una figura pública y que hubo irregularidades en el juicio.

A esta versión se sumó HotSpanish, un creador de contenido y ex amigo cercano de Fofo, quien aseguró que Márquez padecía problemas mentales desde hace años y que su familia no lo atendió adecuadamente. Afirmó que el influencer debía ser evaluado clínicamente y no solo condenado penalmente.

“Él está mal, literalmente está mentalmente mal… no sé por qué no lo están tratando de esa manera”, dijo en un video.

'Fofo' Márquez pierde apelación; Tribunal de Edomex confirma sentencia de más de 17 años de prisión. pic.twitter.com/YpquRf3Jsr — Indie 505 (@Indie5051) May 1, 2025

¿Dónde está preso actualmente Fofo Márquez?

Luego de su detención en abril de 2024, Fofo Márquez fue recluido en el Penal de Barrientos, también conocido como “el palacio negro”. Sin embargo, tras difundirse un video donde era agredido por custodios, las autoridades decidieron trasladarlo al Centro de Reinserción Social de Texcoco para salvaguardar su integridad.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que tomaría medidas para sancionar a los funcionarios involucrados en el maltrato y aseguró que se respetarán los derechos del influencer como persona privada de la libertad.

¿Cuál será la multa que deberá pagar Fofo Márquez?

Además de la sentencia carcelaria, el Tribunal ordenó una compensación económica por daño material a favor de la víctima. Inicialmente, se había calculado en más de 270 mil pesos, pero tras la revisión judicial, el monto fue reducido a 36 mil 400 pesos, específicamente para cubrir el tratamiento psicológico de la mujer agredida.

Otros conceptos como el daño moral, el daño emergente y las pérdidas económicas derivadas de la agresión serán determinados posteriormente durante la etapa de Ejecución Penal, conforme al marco legal correspondiente.

Confirman sentencia de 17 años y 6 meses en prisión para Rodolfo "Fofo" Márquez por feminicidio en grado de tentativa.

El creador de contenido deberá pagar una reparación del daño de 36 mil 400 pesos, por daño psicológico. pic.twitter.com/rgajM7I9zR — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 1, 2025

¿Quién es Fofo Márquez?

Fofo Márquez, cuyo nombre real es Rodolfo Márquez, es un creador de contenido que se hizo popular en redes sociales por presumir lujos, autos deportivos, viajes y estilo de vida extravagante. Se autodenominaba “niño rico” y alcanzó millones de seguidores, principalmente en TikTok e Instagram.

A lo largo de su carrera digital estuvo involucrado en diversas polémicas, desde cerrar vialidades para grabar videos hasta protagonizar conflictos con otros influencers. Su actitud prepotente y declaraciones desafortunadas lo convirtieron en un personaje polémico del internet mexicano.