Suscríbete
Viral

Indignación por muerte de Carlos ‘Papayita': Compañeros de trabajo le dieron a beber un químico

El hombre perdió la vida tras sufrir bullying.

September 19, 2025 • 
MrPepe Rivero
papayita-carlos-muerto--.jpg

Indignación por muerte de Carlos ‘Papayita': Compañeros de trabajo le dieron a beber desengrasante

X

En redes sociales se viralizó la historia de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, un trabajador de limpia que perdió la vida después de haber ingerido un químico colocado en su bebida por compañeros de trabajo.

El envase contaminado fue desechado, supuestamente por el gerente de la empresa, por lo que ha sido casi imposible identificar el químico que le provocó lesiones en varios órganos, y que finalmente le costaron la vida.

Te puede interesar:
Juan-Osorio-Pablo-Lyle.jpg
Famosos
Pablo Lyle tiene trabajo asegurado en la televisión tras salir de prisión: “su talento ahí está”
September 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
alexis ayala dalilah polanco.jpg
Famosos
Alexis Ayala se engancha con Dalilah Polanco y revela: “Yo me quise quitar la vida”
September 11, 2025
 · 
Alejandro Flores
José-Eduardo.jpg
Famosos
José Eduardo Derbez se despide de Victoria Ruffo por “trabajo”, pero ella revela que va a un retiro
September 11, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
mhoni vidente.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice en qué ciudad matarán a un joven cantante de regional mexicano
September 11, 2025
 · 
Alejandro Flores

Carlos tenía 47 años y ya había denunciado ser víctima constante de acoso disfrazado de “bromas”.

Se reporta que sus compañeros le robaban su comida; le ponchaban las llantas de su bicicleta, le escondían el celular y lo amenazaban.

Todo ocurrió el pasado 30 de agosto, al regresar de su almuerzo. Carlos tomó de su botella de electrolitos sin saber que había sido alterada.

Horas después presentó una intoxicación severa y fue hospitalizado en la Clínica 71 del IMSS, donde permaneció en estado crítico hasta que este 18 de septiembre.

Su caso ha causado indignación en redes sociales, mientras que la Fiscalía General del Estado de Coahuila abrió una carpeta de investigación y solicitó los videos de seguridad del centro comercial, así como declaraciones de testigos, para deslindar responsabilidades.

Por supuesto, su familia exige justicia. El caso cobró fuerza también porque la empresa donde laboraba Carlos, llegó a sugerir que el trabajador había intentado quitarse la vida, además de que se desechó la botella que pudo haber servido para la investigación.

Descanse en paz.

VIRAL Muerte
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Marianne-Gonzaga.jpg
Viral
Marianne Gonzaga publica perturbador video sobre “volverse loca” y le piden se calme al recordar a Valentina
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cerecita-explosion.jpg
Viral
Cereza lucha por su vida: Así va la perrita que sobrevivió embarazada a explosión de pipa en Iztapalapa
September 15, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marian izaguirre.jpg
Viral
Muerte de Marian Izaguirre: padres toman amorosa decisión para honrar a la influencer
September 13, 2025
 · 
Alejandro Flores
abuelita heroica.jpg
Viral
La abuelita heroica que salvó a su nieta perdió la batalla: muere a los 49 años por la explosión
September 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
Sylvia-Pasquel.jpg
Famosos
Sylvia Pasquel pide a la prensa que deje en paz a su hermosa familia: “Ahí están los Aguilares”
Ante la insistencia de los medios de comunicación por saber sobre la herencia de doña Silvia Pinal y las noticias falsas alrededor, pide un alto.
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Raúl-Camila-Araiza.jpg
Famosos
Raúl Araiza le pidió a su hija Camila que se fuera de su departamento: “Ya haz tu vida”
El conductor habría confesado sentirse más tranquilo y listo para una nueva etapa de soltería en su propio espacio.
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Perro-Torres.jpg
Famosos
Pedro Torres reaparece tras diagnóstico de esclerosis en concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas
El cantante le rindió un breve homenaje al productor, quien estaba en primera fila viendo al ‘Potrillo’.
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Claudia-Lizaldi-Pedro-Moctezuma.jpg
Famosos
Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma se reconcilian y viajan a Japón: “vamos a arreglar las cosas”
En días anteriores, Claudia había publicado un mensaje anunciando su separación del empresario.
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez