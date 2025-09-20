Indignación por muerte de Carlos ‘Papayita': Compañeros de trabajo le dieron a beber un químico

En redes sociales se viralizó la historia de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, un trabajador de limpia que perdió la vida después de haber ingerido un químico colocado en su bebida por compañeros de trabajo.

El envase contaminado fue desechado, supuestamente por el gerente de la empresa, por lo que ha sido casi imposible identificar el químico que le provocó lesiones en varios órganos, y que finalmente le costaron la vida.

Carlos tenía 47 años y ya había denunciado ser víctima constante de acoso disfrazado de “bromas”.

Se reporta que sus compañeros le robaban su comida; le ponchaban las llantas de su bicicleta, le escondían el celular y lo amenazaban.

Todo ocurrió el pasado 30 de agosto, al regresar de su almuerzo. Carlos tomó de su botella de electrolitos sin saber que había sido alterada.

Horas después presentó una intoxicación severa y fue hospitalizado en la Clínica 71 del IMSS, donde permaneció en estado crítico hasta que este 18 de septiembre.

Su caso ha causado indignación en redes sociales, mientras que la Fiscalía General del Estado de Coahuila abrió una carpeta de investigación y solicitó los videos de seguridad del centro comercial, así como declaraciones de testigos, para deslindar responsabilidades.

Por supuesto, su familia exige justicia. El caso cobró fuerza también porque la empresa donde laboraba Carlos, llegó a sugerir que el trabajador había intentado quitarse la vida, además de que se desechó la botella que pudo haber servido para la investigación.

Descanse en paz.