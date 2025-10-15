Suscríbete
Mariana Ávila habla devastada en funeral de Fede Dorcaz y niega que anduviera en malos pasos

“La policía me dijo que ‘más inocente no puede ser’”.

October 15, 2025 
MrPepe Rivero
mariana-avila-fede-.jpg

Mariana Ávila defiende a Fede Dorcaz en su funeral

Octavio Lazcano

Este martes 14 de octubre se realizaron los servicios fúnebres para Fede Dorcaz, luego de que fuera asesinado l 9 de octubre en calles de la CDMX.

Su novia Mariana Ávila reiteró que el argentino no andaba en malos pasos, como en redes sociales se pudo comentar. “Lo que sucedió fue a manos de la delincuencia, no hay ningún trasfondo, no hay nada más. La policía dice que le tocó un novato, y se le fue el arma”, reveló.

La influencer confesó que la policía no encontró algo malo. “Me dijeron ‘más inocente no puede ser’. Lo único que tenía en su círculo y en su vida, era cosas de gente que no tiene nada malo”.

“Su luz ha llegado a todas partes. Cuando eres amor, la gente lo nota. Fede era una persona que solo daba amor, era amigo de todo el mundo, tenía una luz y un carisma arrollador, con su simpatía, su sonrisa, su arte”.

Mariana defendió el legado de Fede: “Trabajó todos los días para que su música fuera escuchada, para ser reconocido por su esfuerzo y no por cosas malas”.

“Quiero dejar claro a todos que Fede jamás en la vida, ni siquiera por un minuto de su existencia se planteó meterse en malos pasos. ¡Jamás!”

“Era una persona disciplinada, solo iba al gimnasio, estar en su música, conmigo, su familia, con sus amigos. Él decía ‘prefiero morirme de hambre antes de que mi imagen sea manchada’. En estos últimos días no estaba en buenos momentos económicamente, pero él no se metió en nada”.

Mariana refrendó: “Él era un ángel, no hay nada malo que puedan decir porque era un buen hijo, un buen novio, era mi mejor amigo, mi compañero, el amor de mi vida. Solo daba amor”.

Sus padres exigen justicia para Fede

“Lo único que pido es respeto, que no se digan cosas que no sol reales. Fede era un ser de luz, amaba la música, amaba a la gente, amaba a México”.

“Me arrebataron la vida pero voy a luchar”, dijo su mamá, al pedir justicia.

Familiares y amigos le dieron el último adiós

Varios de los concursantes de Las Estrellas Bailan en Hoy llegaron a rendir tributo a su excompañero. Todos ensayaron con él días antes del crimen.

La productora del programa ‘Hoy’, Andrea Rodríguez, también llegó a dar el último adiós. Reiteró que apoya a Mariana Ávila, y siempre considerará a ambos como una de las parejas de esta séptima temporada del proyecto.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
