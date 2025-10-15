Palenque Pachuca 2025: Alfredo Olivas, Gloria Trevi y... ¿quiénes más llegan del 15 al 19 de octubre?

La Feria de San Francisco Pachuca está por terminar y el Palenque tendrá a grandes estrellas esta semana para todos los gustos musicales.

Con eventos religiosos, presentaciones en el Teatro del Pueblo, así como gastronomía, cultura, y diversión con juegos mecánicos, visitantes pueden disfrutar de la tradición en Hidalgo.

Pero quienes buscan conciertos con artistas de talla internacional, pueden acudir al Palenque de Pachuca 2025, hasta el 19 de octubre.

15 y 16 de octubre - Juntos: Josi Cuen y Jorge Medina

17 de octubre - Natalia Jiménez

18 de octubre - Gloria Trevi

19 de octubre - Alfredo Olivas

La venta de Boletos es en www.toptickets.com.mx, así como en distintos puntos:

Plaza de toros - lunes a sábado 9:00am a 6:00pm

Gota de plata - lunes a sábado 10:30am a 6:30pm

Ticket center (plaza el dorado) - lunes a sábado 11:00 am a 8:00 pm y domingo 11:00 am a 7:00 pm

Son los últimos conciertos de la temporada del Palenque Pachuca 2025, donde se presentaron figuras como Pandora, Flans, Espinoza Paz, Carín León, Grupo Firme, Banda Ms, entre otros.