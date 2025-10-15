Pedro Sola reacciona ante el desnudo de Sergio Mayer Mori en ‘La Granja VIP’: “Sabroso”

“Si yo tuviera ese cuerpo y esa edad haría lo mismo, me desnudaría sin pena ni nada”.

El nuevo reality de Azteca, ‘La Granja VIP’ ha sido elogiado por usuarios en redes sociales que afirman que a menos de una semana de su estreno ya generó más contenido que su competencia ‘La Casa de Los Famosos’.

Sergio Mayer Mori se convirtió en uno de los participantes favoritos del reality y tras volverse ‘capataz’ recibió el privilegio de la suite con el que disfrutó del jacuzzi y de beber vivo. El músico no dudó en aprovechar la oportunidad y para tomar su baño de tina decidió desnudarse y olvidarse de las cámaras que lo vigilan 24/7.

Aunque al principio sólo se había visto la parte trasera de su cuerpo, al introducirse a la tina todo estaba cubierto de espuma, sin embargo, comenzó a despejarse y en un momento dejó al descubierto todo su cuerpo.

El video rápidamente se volvió tendencia y muchos usuarios reaccionaron, algunos confirmaban que se había tratado de un descuido, pero otros indicaban que el hijo de Bárbara Mori lo hizo a propósito.

Las reacciones no se hicieron esperar, pero hubo una que llamó la atención, la del conductor Pedro Sola. En su transmisión, ‘Ventaneando’ retomó las imágenes de Mayer Mori y el presentador indico: “Salir encuerado le encanta a Sergio Mayer Mori. Yo ayer no entendí, le dicen que suba a alguien a la suite imperial. No supo qué decir, de repente sube a una guapetona. Tiene que bañarse en la misma tina”, indicó.

Al tiempo, Rosario Murrieta replica: “Pero no juntos”, a lo que Pedrito Sola intervino: “¿Por qué no? Por sabroso”.

“Tú por morboso, Pedrito”, reaccionaron los conductores y Pedrito mencionó: “No, por cachondo” y Pati Chapoy le respondió entre risas: “Y tú no perdiste la oportunidad”.

Fue así que Sergio Mayer Mori se convirtió en el favorito para ganar el reality del apodado ‘Tío Pedrito’: “Le hizo a un ladito la espuma y oh my god, qué tal el Sergito Mayer. Es muy guapo el muchacho, él va a ganar ‘La Granja’”.

En un clip posterior, Pedro retomó las imágenes del joven y añadió: “Si yo tuviera ese cuerpo y esa edad haría lo mismo, me desnudaría sin pena ni nada. Pues qué guapo está Sergio. Me da envidia porque yo ya no tengo esa edad. Yo también era guapo, pero no tanto”, finalizó.