Novio de Ana Bárbara revela cómo fue la lesión que sufrió en la nariz: “se le cayó una cosa encima y se pegó”

La cantante Ana Bárbara lució recuperada ante los medios de comunicación, de una lesión que sufrió en la que se lastimó la nariz. Aunque la intérprete de ‘Bandido’ no quiso abundar en el evento, su novio Ángel Muñoz sí lo hizo.

Fue en la premier de la película protagonizada por Demián Bichir, ‘Teléfono negro 2’, en donde la pareja de Ana Bárbara ofreció más detalles de lo que le pasó.

El prometido de la cantante, contó durante una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’ cómo sucedió el accidente: “Estaba haciendo un ejercicio y se cayó se le cayó una cosa encima y se pegó en la nariz la pobre, pero ahí va bien”, contó Ángel quien no se encontraba con Ana Bárbara en ese momento.

Muñoz reveló que fue la cantante quien le avisó de esta lesión: “Me llamó y me dijo: ‘No te vayas a asustar’, pero cuando me dijo que todo bien, me quedé más tranquilo”. Reconoció que en su visita a México, Ana Bárbara aprovechó para visitar a su médico: “Tiene muy buen doctor”.

En la conversación, Ángel reconoció el profesionalismo de la cantante, quien a pesar de su lesión cumplió sus compromisos laborales, pues tenía una presentación en el Estado de México. “Ella nunca falla, eso sí te digo, ella está ahí para su público”, dijo.

Recientemente, Ana Bárbara fue captada a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, donde se disculpó con la prensa, a quienes les contó sobre su lesión: “Estoy bien, tuve un pequeño accidente haciendo una terapia pero estoy bien”, comentó la cantante totalmente recuperada.

Cabe recordar que en septiembre pasado, Ana Bárbara también alarmó a sus seguidores luego de aparecer en silla de ruedas a su llegada a la Ciudad de México. Según narró en aquella ocasión, se lesionó por un mal paso: “Tuve un pequeño accidente, pero estoy bien, perdón, estoy bien, no se preocupen. Me lastimé el dedo meñique del pie izquierdo, pero estoy bien”, le contó a la prensa.

Eugenio Derbez le negó trabajo: “Me dijo que no”

Previo a su reaparición en México, Ana Bárbara sorprendió a sus fans al confesar que en algún momento que le pidió trabajo a Eugenio Derbez, pero el productor la rechazó.

La cantante compartió esta anécdota durante una entrevista en el programa ‘El Bueno, La Mala y El Feo’, donde relató cómo fue aquel encuentro con el comediante.

Ana Bárbara dijo que le confesó que desde hace años siente admiración por Derbez y que incluso soñaba con trabajar con él, pero su propuesta fue negada.

“Eugenio, soy tu ídolo”, le dijo Ana Bárbara en tono de broma durante aquella conversación. “Le dije: ‘Soy amante de la comedia, por fa dame chamba’, y ¿qué crees que me dijo? Que no”.

Aunque la intérprete tomó el rechazo con humor, sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde algunos internautas criticaron la actitud del comediante, mientras otros defendieron que probablemente no era el momento adecuado para colaborar.