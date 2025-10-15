Suscríbete
'¿Quién es la máscara?’ 2025 toma estrictas medidas para evitar filtraciones como ocurrió el año pasado

Ya se estrenó la nueva temporada y Adamari López fue la primera celebridad revelada.

October 15, 2025 • 
Grisel Vaca
quien-es-mascara-2025--.jpg

¿Quién es la máscara? 2025

Edson Vázquez

La espera terminó y la séptima temporada de ¿Quién es la máscara? 2025 se estrenó con gran éxito el pasado 12 de octubre por las estrellas.

'¿Quién es la máscara?’ ha conquistado el corazón del público en México y en Estados Unidos -gracias a sus deslumbrantes personajes y a las celebridades ocultas que ponen a prueba la intuición y la sagacidad del equipo de investigadores- obtuvo por segunda ocasión la nominación al Emmy Internacional.

“Estuvimos nominados en la temporada dos y ahora nos encontramos con esta sorpresa, se nos vuelve a nominar por la sexta temporada. Para nosotros, estar compitiendo con todos los países que están involucrados, que son más de 130, es un gran honor. Es un orgullo que un producto mexicano esté compitiendo a nivel internacional”, dijo en entrevista exclusiva a TVyNovelas, el productor Miguel Ángel Fox.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Primeras imágenes de los concursantes de "¿Quién es la Máscara 2025?"; una es amiga de Wendy Guevara
October 09, 2025
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025

Miguel Ángel Fox ha logrado por seis temporadas mantener el suspenso y la curiosidad de los televidentes, protegiendo a toda cosa la identidad de los famosos que están detrás de cada personaje, y esta séptima temporada no será la excepción. Así respondió al ser cuestionado sobre si implementó medidas para evitar filtraciones.

“Completamente, después de lo que pasó el año pasado. No sé si nosotros nos habíamos relajado un poco, pero sí se tomaron medidas en todo el proceso interno, porque después de que se graba se cuela la información de la gente que menos te imaginas, desde adentro”.

“Entonces sí, es mucho más rígido el proceso y no es por exagerar, pero es la materia prima del proyecto, la fórmula ganadora, de lo que vive este programa. Si ya todo mundo supiera quiénes son los que participan, bajaría el interés del público”, subrayó.

¿Qué novedades tiene '¿Quién es la máscara?’?

Sobre las novedades que tendrá el formato este 2025, Miguel Ángel Fox destacó: “Integramos al panel de investigadores a Ana Brenda Contreras, quien participó el año pasado como Ranastasia. Como el programa es binacional, sale simultáneamente en México y Estados Unidos, lo que buscamos es que los artistas tengan impacto en los dos países”.

Tal es el caso de la actriz, quien, además -nos dijo el productor-, tiene una química especial con sus compañeros investigadores: Anahí, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.

Algo muy importante, resaltó, “es que casi todos los programas de esta temporada son temáticos, entonces va a ser una gran fiesta porque van a ver a los investigadores disfrazados con temas de películas, del Día de muertos, de deportes, de rock... Eso lo experimentamos la temporada pasada en uno o dos programas y funcionó muy bien, entonces lo vamos a hacer en todos”, detalló.

Otro de los grandes aciertos de esta temporada es su renovada propuesta visual, ya que las cápsulas con pistas sobre los personajes cobrarán vida gracias a la inteligencia artificial. “Sentíamos que las cápsulas realizadas de manera convencional se quedaban un poco cortas para lo mágico que es el programa, ahora vamos a poder viajar a todos los mundos. Esto era imposible de hacer antes, pero hoy, con la IA, todo lo que se escribe se puede hacer realidad”.

¿Quién Es La Máscara? Miguel Ángel Fox
Grisel Vaca
