Suscríbete
Viral

Escalofriante video de una tipa que da a luz y tira el bebé en calle de CDMX ¿qué pasó después?

Un video de una cámara de seguridad muestra a la mujer que se baja de un automóvil. El bebé fue hallado por un ciclista, quien lo arropó con su chamarra

September 07, 2025 • 
Alejandro Flores
bebeabandonado.jpg

El bebé fue hallado por un ciclista

SSC

Una cámara de seguridad grabó el momento en el que una mujer se baja de un auto y da la luz en la calle... y deja al bebé ahí tirado.

Las imágenes son escalofriantes y provocaron indignación en redes sociales, donde los usuarios señalan la frialdad y crueldad con la que la mujer, evidentemente ayudada por un hombre que está de piloto en el auto, abandona a su hijo.
En las imágenes, la mujer se baja de la parte trasera del auto y se baja el pantalón. Desde el asiento del piloto se ve la mano de un hombre que se estira para darle un pedazo de papel con el que se limpia después de dar a luz.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

Enseguida, la mujer se sube el pantalón, vuelve al asiento y el auto arranca.

¿Qué pasó con el bebé que fue tirada en la calle?

Minutos después, un ciclista que pedaleaba por esa calle se encontró al bebé y decidió arroparlo con su chamarra, sentarse para protegerlo y llamar a la policía.

Captura de pantalla 2025-09-07 180207.png

Un ciclista arropó al bebé mientras llegaban los paramédicos

SSC

Cuando llegaron las unidades de emergencia, un paramédico revisó al bebé y constató que estaba vivo. En otro video que también circula en redes sociales, se ve cómo logra sacar la cabeza del bebé entre la chamarra con la que el ciclista, que sigue sentado y protegiéndolo, lo había arropado.

Más tarde se informó que fue llevado al hospital de La Villa donde se le diagnosticó con riesgo de sepsis y dificultad para respirar.

Los médicos determinaron que tenía 6 meses y medio de gestación y que presenta también golpes derivado de la manera en que su madre lo parió. El diagnóstico es que el bebé está grave.

Viral
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Ticketmaster.jpg
Viral
Ticketmaster aumentará cargos en los boletos y en redes sociales buscan boicot
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Dan-Rivera-Annabella.jpg
Viral
Revelan la causa de la muerte del cuidador de Annabelle; ¿la muñeca estaba presente?
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
disparohijo.jpg
Viral
Le dispara en la cabeza a su hijo de 2 años porque madre le reclamó el pago de la pensión alimenticia
September 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Betty-la-fea-robo.jpg
Viral
Roban a influencer mexicano afuera de la casa de ‘Betty la fea’ en Colombia
September 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
segudiroesemilianocarmentreviño.jpg
Famosos
La mamá de Emiliano Aguilar gana miles de seguidores tras el escándalo con Pepe Aguilar
Carmen Treviño pudo ser una gran cantante pero decidió retirarse cuando se separó de Pepe Aguilar
September 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala shiky (1).jpg
Famosos
Alexis Ayala por fin va a una fiesta y sale peleado con Shiky: “Qué pesado eres, tío”
El actor decidió integrarse a la fiesta de temática egipcia pero el resultado no fue bueno
September 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah Polanco eugenio derbez (1).jpg
Famosos
Dalilah Polanco y la historia de su ruptura con Eugenio Derbez que no ha contado en LCDFM
¿Cuál es el misterio y la verdad que hay detrás de los 4 años que vivieron juntos los comediantes?
September 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
tito de molotov.jpg
Famosos
La noche en que Tito de Molotov desafió a la comunidad LGBT con una canción que no quiso cambiar
El tono provocador de las canciones de la banda provocó una polémica en Estados Unidos con la GLAAD
September 06, 2025
 · 
Alejandro Flores