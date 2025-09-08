Escalofriante video de una tipa que da a luz y tira el bebé en calle de CDMX ¿qué pasó después?

Una cámara de seguridad grabó el momento en el que una mujer se baja de un auto y da la luz en la calle... y deja al bebé ahí tirado.

Las imágenes son escalofriantes y provocaron indignación en redes sociales, donde los usuarios señalan la frialdad y crueldad con la que la mujer, evidentemente ayudada por un hombre que está de piloto en el auto, abandona a su hijo.

En las imágenes, la mujer se baja de la parte trasera del auto y se baja el pantalón. Desde el asiento del piloto se ve la mano de un hombre que se estira para darle un pedazo de papel con el que se limpia después de dar a luz.

Enseguida, la mujer se sube el pantalón, vuelve al asiento y el auto arranca.

¿Qué pasó con el bebé que fue tirada en la calle?

Minutos después, un ciclista que pedaleaba por esa calle se encontró al bebé y decidió arroparlo con su chamarra, sentarse para protegerlo y llamar a la policía.

Un ciclista arropó al bebé mientras llegaban los paramédicos SSC

Cuando llegaron las unidades de emergencia, un paramédico revisó al bebé y constató que estaba vivo. En otro video que también circula en redes sociales, se ve cómo logra sacar la cabeza del bebé entre la chamarra con la que el ciclista, que sigue sentado y protegiéndolo, lo había arropado.

Más tarde se informó que fue llevado al hospital de La Villa donde se le diagnosticó con riesgo de sepsis y dificultad para respirar.

ESTÁ GRAVE la BB

Así llevaron a la recién nacida abandonada por su mamá, al hospital La Villa.

Su expediente médico detalla q tiene 26 semanas de gestación, golpes, riesgo de sepsis, dificultad para respirar…@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX buscan a la mujer q la parió y tiró así! pic.twitter.com/DALYDsHC7d — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 7, 2025

Los médicos determinaron que tenía 6 meses y medio de gestación y que presenta también golpes derivado de la manera en que su madre lo parió. El diagnóstico es que el bebé está grave.

