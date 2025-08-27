Escalofriante momento costó la vida a Manuel María Trindade a los 22: Fue corneado por toro de 700 kilos

El pasado 23 de agosto de 2025 murió un joven de 22 años llamado Manuel María Trindade, tras ser embestido por un toro de casi 700 kilos durante su debut en la Plaza de Toros de Campo Pequeno, en Lisboa.

El video del escalofriante momento se viralizó en redes sociales, pues impacta la forma en la que el animal lo corneó sin que nadie pudiera hacer algo.

Todo ocurrió durante una tradicional corrida de rejones donde Trindade participaba en la “pega de cara”, una maniobra típica de la tauromaquia portuguesa en la que se enfrenta al toro a cuerpo limpio.

El animal de casi 700 kilos lo embistió violentamente, empujándolo y lanzándolo contra las tablas de la plaza, mientras otros hombres intentaron intervenir, sin éxito.

Manuel quedó inconsciente y fue trasladado al Hospital São José, donde se confirmó su muerte cerebral y posteriormente sufrió un paro cardiorrespiratorio irreversible.

La familia se despidió en medio de controversia

Su madre, la señora Alzira Beringel, publicó una carta abierta defendiendo la memoria de su hijo y criticando a quienes celebraron su muerte por estar en contra de la tauromaquia.

Tras la tragedia, los órganos de Manuel fueron donados y salvaron la vida de siete personas, lo que su familia destacó como un acto de generosidad y compromiso social.

Manuel Trindade era miembro del Grupo de Forcados Amadores de São Manços, y su fallecimiento ha generado un debate nacional en Portugal sobre la continuidad de las corridas de toros. El Partido portugués Personas Animales-Naturaleza (PAN) propuso una iniciativa para prohibir las corridas de todos y transformar el recinto donde ocurrió todo en un espacio cultural y deportivo.