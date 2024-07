El esposo de Kimberly La Más Preciosa desata controversia por regalarle una mascota exótica

La integrante de “Las Perdidas”, Kimberly La Más Preciosa, junto a su esposo, Óscar Barajas, están en medio de la controversia por presentar ante sus seguidores a su nueva mascota.

Se trata de la adquisición de un pequeño cocodrilo, algo que no provocó la ira de sus seguidores, pues consideran que no es un animal doméstico, sino, por el contrario, es una decisión riesgosa e inapropiada.

La pareja recibió un sinfín de críticas por presumir en redes sociales al animal. Instagram kimberly_lamaspreciosa

Fue a través de un video de su canal de YouTube en donde Óscar dijo a sus seguidores que “sorprendería” a Kimberly con la nueva mascota y así fue, pues la influencer al ver al animal gritó y se negó a conservarla.

El influencer presumió en sus redes sociales al pequeño cocodrilo que pretende mantener como su nueva mascota. Instagram kimberly_lamaspreciosa

Pese a este momento, decidieron publicar el video y publicar fotos juntos sosteniendo al animal en Instagram, generando aún más comentarios negativos.

“Los cocodrilos no son mascotas”.

"¡Muy mal! Esos no son mascotas, solo fomentan el tráfico ilegal de animales”.

“Profepa_mx hacer tráfico de animales salvajes está mal! ¡Ojalá puedan hacer algo!”.

“Son tantos perros y gatos por adoptar y deciden taparle la boca con adhesivo a un animal que debería estar libre”.

“Muy mal, esos animales no son mascotas”.

¿Se puede tener un cocodrilo como mascota en México?

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, se necesita una autorización por parte de esta autoridad para poder tener este tipo de especie en un espacio adecuado y controlado.

Para poder obtener esta autorización es necesario cumplir con una serie de requerimientos y documentos que deberán presentarse ante la Semarnat.